Œuvres sociales : Le Chef de l’Etat redonne « vie aux populations » de Tombouctou

Une délégation, conduite par la Conseillère spéciale du Président de la Transition, Assan Badiallo a procédé à une remise de forages à Tombouctou, les mardi, 31 août et mercredi 1er septembre derniers. Ladite délégation était composée du Chef de Cabinet du Président de la Transition et de certains chargés de mission de la présidence.

La mise en œuvre de l’engagement du Président de la Transition au bénéfice des Maliens se poursuit. Dans les communes rurales de Hamabangou, Alafia, le Camp militaire Cheick Sidi Albakaye et la commune rurale de Niafunké, dans la région de Tombouctou, une délégation de la présidence a procédé à des remises de forages.

À Hamabangou comme dans toutes les autres localités, ce fut des slogans de remerciements au Président de la Transition. Par endroit, des banderoles pour traduire la profonde gratitude des populations jadis exaspérées par les difficultés d’accès à l’eau potable.

« L’expression des soucis affichés »

Nonobstant les 40 degrés à l’ombre, la cérémonie de remise du forage à Hamabangou, « Bariz » a été marquée par une forte mobilisation des populations et une présence qualitative des autorités Administratives, Traditionnelles ainsi que les jeunes et les femmes de la commune.

L’enchantement, les chants, les ovations, les acclamations, les pas de danse musicalement soutenus de rythme traditionnel du terroir ont ponctué la chaleur de l’accueil. Grâce à Assimi GOITA, l’espoir renait à Bariz, « Imane Amane », « l’eau, c’est la vie », en redondance sur toutes les lèvres.

Le site de Bariz connait une pénurie d’eau sans précédent, ce qui explique plusieurs marches réclamant la résolution de cette situation, qui a secoué les populations de la localité, a rappelé Aboubacrine CISSE, le Maire de la commune urbaine de Tombouctou. C’est pourquoi l’inauguration de ce forage, offert par le Président de la Transition, Son Excellence le Colonel Assimi GOITA, est un événement heureux, qui est à saluer et apprécier par tous les bénéficiaires, a indiqué Monsieur le Maire. « Merci à Assimi GOITA d’avoir redonné vie aux populations de Hamabangou. Ce geste est l’expression des soucis affichés par le Président de la Transition aux populations », a ajouté le porte-parole des bénéficiaires, Monsieur ABBASSADJI.

Cet ouvrage, comprenant un château de 15m3, un forage de 60 m3 pour un débit de 10,28 m3 à l’heure, desservant trois bornes- fontaines sur un réseau de 600 mètres, prendra à coup sûr, et entièrement, les besoins en eau de l’ensemble des populations de la commune rurale de Hamabangou.

Reconnaissance aux militaires

À Infazouane, campement de la commune rurale d’Alafia, l’évènement a également enregistré la présence des autorités Administratives, Intérimaires, Municipales et des centaines de personnes. La réalisation d’un forage dans cette localité est une aubaine pour ces populations confrontées à des difficultés d’accès à l’eau potable, pendant qu’ils sont pasteurs, à la fois éleveurs, d’où quotidiennement à la recherche de points d’eau.

Bénéficiaire d’un forage équipé de deux bornes- fontaines et d’un abreuvoir d’une capacité de plus de soixante têtes, le Maire de la commune rurale d’Alafia, Yéhiya H. KONTA a saisi l’opportunité pour remercier le Président de la Transition, qui a accepté le financement de l’adduction d’eau dans plusieurs localités du pays.

C’est au nom du Conseil communal de la Fraction nomade et sédentaire que « j’exprime notre profonde reconnaissance au Président de la Transition pour la réalisation de l’adduction d’eau de Infazouane sur son fonds de souveraineté, aux communautés qui sont dans un réel besoin ».

Le Maire n’a pas oublié à l’occasion d’adresser ses sincères et vifs remerciements aux autorités militaires présentes à l’événement pour le travail de sécurisation qu’ils font au quotidien.

Le représentant des bénéficiaires, Monsieur Hamada Ag Harana, visiblement très heureux, s’est contenté d’adresser ses remerciements au Président GOITA pour avoir partagé les préoccupations de ses concitoyens, a priori, les plus vulnérables.

La Transition confiée aux 333 Saints

Au Camp Cheick Sidi Albakaye, la même expression de la reconnaissance, de la joie et du bonheur a demeuré au centre des interventions des autorités militaires et des femmes, y compris celui du Porte-parole des bénéficiaires. Ils sont ainsi bénéficiaires de deux forages avec des châteaux d’eau de 10m3, un forage de 75 m3 pour un débit de 12 m3 à l’heure, assisté de dix-huit (18) bornes- fontaines pour les deux forages.

« Nous vous confions aux 333 Saints de Tombouctou. Nous adressons nos chaleureux remerciements aux autorités de la Transition, en particulier le Président, qui a pris un engagement et l’a honoré », a indiqué la Représentante des bénéficiaires.

Par ailleurs, il faut signaler que ces deux forages sont aussi alimentés par un équipement solaire en cas de disjonctions des installations de l’EDM.

Arroser « l’arbre de la Transition »

Dans la journée du jeudi 2 septembre 2021, la délégation s’est rendue à Niafunké, distant de 180 km de Tombouctou, en compagnie des autorités administratives, intérimaires et militaires de la région, avec une brève escale à Goundam et Tonka, où attendaient des populations massivement sorties pour saluer et soutenir l’exaltante mission de la délégation, conduite par le Colonel Assan Badiallo.

Comme partout ailleurs, à Nianfunké, ce fût l’apothéose au quartier Bamakoura, à l’entrée de la ville, pour traduire l’intérêt de l’inauguration de l’ouvrage destiné à soulager les populations de la commune rurale de « Soboundou du manque d’eau potable ».

« Cette visite dans la capitale de l’Issa Ber est une marque d’espoir et d’assurance pour les populations de Soboundou et de tout le cercle de Niafunké », a indiqué le Maire. Une motivation, a-t-il poursuivi, pour une population fortement affectée par le déficit pluviométrique de cette année. De son point de vue, la remise de l’adduction d’eau traduit et concrétise la promesse du Président de la Transition.

Ces réalisations contribueront à renforcer la confiance de la population aux autorités, a conclu le Maire de Soboundou. « Celui qui te donne l’eau t’a donné le socle de la vie », a entonné Ousmane GATTA, le Représentant du Chef de village. Selon lui, le Président Assimi GOITA a osé, car c’est de l’audace que d’accepter de partager. Il a su transcender ses intérêts personnels et particuliers au profit des causes justes, a-t-il soutenu.

Ces ouvrages sont des acquis sociaux constructifs, mais aussi des exemples nobles d’initiatives citoyennes dont a fait preuve le Chef de l’État et qui doivent inspirer toutes les autres autorités présentes et à venir, a martelé Monsieur Aly GATTA, qui rassure : « Dites au Président de la Transition, Monsieur GOITA, que non seulement Niafunké va s’abreuver de cette eau, mais aussi, qu’il l’utilisera pour arroser l’arbre de la Transition tout le temps que ça prendra. Aussi, que son ombrage drape le Mali Koura et comble les attentes des Maliens ».

De l’importance que distingue la portée de l’événement, le Directeur de Cabinet du Gouverneur de la Région de Tombouctou, Monsieur Issaka BATHILY a rappelé que l’empressement et la promptitude des populations, massivement sortie témoigner leur reconnaissance au Président GOITA, se justifient par la rareté de l’eau dans une région désertique, à l’image de Niafunké.

Des vœux pour une transition réussie

Partout où la délégation a passé, la Conseillère spéciale du Président de la Transition a saisi l’occasion pour rappeler que cette cérémonie est la poursuite de la mise en œuvre de la volonté du Chef de l’État, suite à son engagement de céder les deux tiers de son fonds de souveraineté en contribution à la solidarité envers les populations vulnérables, partout dans le pays. « Aucun Malien ne sera oublié », des propos du Président de la Transition rappelés par Assan Badiallo.

Au Camp Cheick Sidi Albakaye, la conseillère spéciale du Président de la Transition a procédé à une visite guidée des locaux de l’infirmerie militaire du Camp de la 5e région militaire. À l’occasion, elle a offert un lot de médicaments au nom du Président de la Transition.

Conformément à la tradition, la délégation a effectué des visites de courtoisie aux Imams et autorités coutumières de Tombouctou et de Niafunké. L’occasion a été bonne pour les imams et gardiens de nos us et coutumes de manifester leurs sentiments de bonheur, suite à l’initiative louable du Chef de l’État, et d’exprimer leur accompagnement aux nouvelles autorités pour une Transition réussie.

Ces cérémonies de remise ont été couronnées par des séances de bénédictions et de fatwas. Les imams ont exaucé des vœux de succès et de réussite pour la Transition.

Source cellule de communication de la présidence

Commentaires via Facebook :