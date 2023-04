Opération Ramadan 2023 : L’entreprise citoyenne, Moov Africa Malitel offre du sucre à l’association Ançardine

Dans le cadre du mois de ramadan, la société de téléphonie mobile, Moov Africa Malitel a offert un don à l’association Ançardine du Mali. La cérémonie s’est déroulée le 13 avril 2023 à Banconi par le directeur général de Moov Africa Malitel Abdelaziz Biddine au fils du guide des Ançars Cherif Ahmed Tidiane Haïdara.

Depuis quelques années, Moov Africa Malitel procède à ce don à l’association des Ançars du Mali. Mme Soumaré Habibatou Ndiaye, cheffe de service relations publiques de Moov Africa Malitel, a rendu grâce à Dieu, pour ces années de collaboration avec l’Ançardine d’Ousmane Cherif Madani Haïdara. “Dans le cadre du mois béni de ramadan, nous apportons des vivres afin qu’il vienne en aide au retour aux démunis. Cette année, le don est composé de sucre. Le coût n’est pas important, mais c’est la symbolique”, a-t-elle indiqué. Abdelaziz Biddine, le directeur général de Moov Africa Malitel, a rappelé qu’ils sont fidèles à la tradition, en ce mois béni de ramadan, un mois de partage. “On doit tout partager avec tout le monde et là comme d’habitude, nous sommes venus faire un geste symbolique à un de nos partenaires de taille, à savoir l’association Ançardine pour exprimer notre solidarité. Dieu nous recommande de faire beaucoup de bien surtout en ces derniers du ramadan, nous devons amplifier nos efforts pour que Dieu accepte notre jeûne et nos prières. La Sotelma-Malitel est très connue par ses gestes de citoyenneté de par ses actions envers les couches défavorables. Nous promettons de rester fidèles à cette tradition. C’est le geste qui est important, on le fait sans contrepartie et on est ensemble pour toujours”, a déclaré le directeur général de Moov Africa Malitel.

Sidi Modibo Diallo, président de l’Ançardine national du Mali, a remercié la Sotelma-Malitel pour sa générosité envers leur guide spirituel Ousmane Cherif Madani Haïdara. “Il y a un partenariat entre l’Ançardine et Moov Africa Malitel et c’est dans ce cadre que le directeur général de la structure se déplace chaque année chez le guide en vue de lui apporter de l’aide pendant le mois de ramadan depuis quelques années maintenant. Nous prions pour la prospérité et l’épanouissement de la société et vivement l’édition prochaine”, a souligné Sidi Modibo Diallo, président de l’Ançardine national du Mali.

Le fils du guide Hamed Tidiane Chérif Madani Haïdara a rendu grâce au Tout-Puissant qui leur a permis une fois de plus de recevoir le directeur général de Moov Africa Malitel et toute son équipe. “Ce geste de bienfaisance entre dans le cadre du partenariat entre l’association Ançardine et Moov Africa Malitel. C’est devenu une coutume, car cela fait quelques années maintenant qu’ils se rendent dans la famille de Seid Ousmane Chérif Madani Haïdara afin de l’aider à alléger ses dépenses en ce mois béni du Ramadan. Nous demandons à Dieu de les fortifier”, a-t-il prié. La cérémonie de remise a pris fin par des bénédictions pour la société et pour le Mali. Notons qu’avant cette remise, le directeur général de l’opérateur historique de téléphonie s’est entretenu avec le fils d’Ousmane chérif Madani Haïdara.

Marie Dembélé

