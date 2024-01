Orange Mali offre 100 millions aux Aigles du Mali pour la CAN 2023

L’entreprise Orange Mali sponsor officiel du sport au Mali, a procédé le mardi 09 janvier 2023 à l’hôtel Radisson Collection, à une importante remise de chèque aux Aigles du Mali, à l’association des supporters ainsi qu’à l’association des journalistes dans le but de faciliter leur participation à la 34ème Coupe d’Afrique des nations de football (CAN 2023) en Côte d’Ivoire prévue du 13 janvier au 11 février 2024. Les Aigles du Mali ont reçu un chèque de 100 millions de FCFA.

La présente cérémonie de remise s’est déroulée en présence du DGA de Orange Mali, Fatogoma Aristide Sanou, du 1er Vice –président de la fédération malienne de football (FEMAFOOT), Moussa Sidibé, du 1er Vice-président de l’ AJSM (association des journalistes sportifs du Mali), du président de l’Union nationale des supporters des Aigles du Mali (UNASAM) ainsi que l’entraîneur national, Eric Chelle et des joueurs.

Les Aigles ont reçu un chèque de 100 000 000 FCFA de l’entreprise Orange Mali. Qui a également remis à l’AJSM un chèque de 12 millions et 10 millions à l’association des supporters.

La responsable de la division communication institutionnelle et sponsoring d’Orange Mali, Doucouré Fatoumata Sangaré, dans son intervention, dira que c’est une tradition établie chez le Groupe Orange de soutenir le sport notamment l’équipe nationale de football pendant la CAN dans chaque pays où Orange se trouve. Et d’ajouter qu’Orange Mali ne se dérobe pas à cette tradition en se tenant aux côtés de l’équipe nationale malienne et autres acteurs qui vont vivre le foot. Il s’agit notamment des supporters et des journalistes dont le travail va galvaniser les joueurs et permettre à l’ensemble des maliens de vivre la totalité de la compétition.

Remerciant Orange pour son geste, le Vice-président de la FEMAFOOT déclare que cet accompagnement prouve à juste titre qu’Orange est une entreprise citoyenne. Et d’ajouter que sans le soutien financier d’Orange, il allait être très difficile pour eux de soutenir les petites équipes. Des remerciements soutenus par Cheickna Demba, le président de l’UNASAM et le Vice-président, Baba Sissouma de l’ AJSM qui assure que bonne couverture médiatique sera faite de l’évènement.

Quant à l’entraîneur des Aigles, il assure avoir confiance à ses joueurs, et le capitaine de l’équipe Amary Traoré et ses pairs affirment d’ils mouilleront le maillot en vue de s’inscrire dans les annales.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

