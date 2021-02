L’appel à candidature de la deuxième phase du projet Youth Action for Peace (YAP) débutera ce 26 février 2021. La nouvelle a été annoncée, lors d’une conférence de presse animée par la directrice exécutive de l’association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie (AJCAD), Mme Maïga Adam Dicko.

Le projet Action de la jeunesse pour la paix ou Youth Action for Peace vise à soutenir des groupes de jeunes à travers des petites subventions et autres formes d’accompagnement en République Centrafricaine, en République Démocratique de Congo, au Mali et au Pakistan.

Pour porter ce projet au Mali, l’AJCAD a été choisie par l’ONG Britannique Peace Direct suite à une mission d’identification pour la gestion de la subvention.

Il vise trois axes, à savoir : le renforcement des capacités organisationnelles, institutionnelles et opérationnelles des groupements de jeunes et associations œuvrant pour la consolidation, l’appui aux actions de prévention et de consolidation, la paix et la cohésion sociale, le soutien aux actions tendant à renforcer la sécurité humaine.

Pour la première phase, l’AJCAD a pu financer plus de 30 initiatives pour un montant de 67 millions FCFA selon sa Directrice exécutive, Adam Dicko. «Cette année, l’association possède une somme de 87 millions pour financer les initiatives que les potentiels bénéficiaires proposent elles-mêmes».

La particularité de cette deuxième phase, dira-t-elle, est que la région de Tombouctou a été sélectionnée pour permettre aux associations, groupements ou individus porteurs de projets de postuler pour renforcer la paix et la cohésion sociale dans leur localité en plus de Bamako, Kayes, Ségou, Mopti, et Gao.

Le chargé de programme Diop, à son tour, a fait savoir que le projet YAP phase II vient renforcer la dynamique déjà mise en place lors de l’exécution de la première phase. «Les différents types de subventions sont, entres autres, les micros subventions, les petites subventions, les moyennes et les soudaines subventions qui visent à financer une initiative ou projet nécessitant une intervention rapide urgente pour une durée d’un mois maximum. Le montant va de 25.000 à 1. 000. 000 FCFA».

Bintou Diarra

