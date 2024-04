Paix et réconciliation nationale : Le dialogue pour quel confort ?

Le dialogue inter-Maliens doit aboutir à un mécanisme débouchant sur la réconciliation du peuple. Mais le scepticisme l’emporte.

En vue de pacifier définitivement le pays et réconcilier ses fils et filles, le gouvernement a lancé le dialogue inter-Maliens pour la paix et la réconciliation nationale. Mais, il semble que les recommandations les plus insistantes de ce forum portent plus sur des objectifs particuliers des tenants du pouvoir.

Il s’agit surtout des recommandations relatives à la prolongation de la Transition, à l’avancement en grade de colonels à généraux des principaux hommes forts du pouvoir, à l’amnistie des actes de gestion du pouvoir, etc.

Or, ce dialogue devrait poser des actes forts pouvant servir de ciment d’entente et de cohésion sociale inébranlable des populations maliennes sur l’ensemble du territoire national. L’on se demande en quoi ces recommandations pourraient-elles favoriser le vivre-ensemble entre Maliens de tout bord et sceller le processus de réconciliation de tous les fils et filles de la Nation. Et dire que c’est pour la sérénité de ce forum que les activités des partis politiques ont été suspendues. Alors même que le dialogue n’a pas pu enregistrer la participation de tous les acteurs de la crise sécuritaire. L’on est tenté alors de dire que ce dialogue a été presque un gâchis ou un rendez-vous manqué avec l’histoire !

