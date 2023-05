Hors effets comptables, les bénéfices bondissent davantage, reflétant l’année exceptionnelle en dépit de l’insécurité, la hausse des prix du carburant, dans le sillage de la reprise post-Covid et de la guerre en Ukraine.

Quasiment du jamais vu au Mali. Personne ne fait mieux que lui. 2022 a été une bonne cru. Le Pari mutuel urbain (PMU-Mali) a affiché un bénéfice net record de 20,91 milliards de F CFA, le plus haut publié par une entreprise malienne pour l’année 2022. La société a atteint un niveau de marge opérationnelle stratosphérique de 227%, faisant mieux que sous l’exercice 2021 avec un bénéfice de 6,39 milliards de nos francs, soit une différence d’un peu plus de 14, 51 milliards de F CFA.

Les résultats impressionnants de PMU-Mali sont dus notamment aux performances d’une équipe dirigée par Fassery Doumbia. Le Conseil d’administration étonné par ses accomplissements lui a adressé de « très vives félicitations » comme pour lui inciter à continuer à faire du bon travail. Une société d’économie mixte rêve de trouver un directeur général de sa trempe. Incroyable de voir qu’il a placé la barre haute. Ces performances exceptionnelles ont contribué à faire grimper les revenus de notre entreprise vers des plus hauts sommets. Les mêmes félicitations sont allées au reste de l’équipe qui a abattu un travail acharné et grâce auquel le PMU-Mali avance plus rapidement dans sa mission à long terme, en dépit d’un contexte national et international marqué par l’insécurité, la hausse du carburant, dans le sillage de la reprise post-Covid et de la guerre en Ukraine. Le personnel a travaillé si dur pour y parvenir et le 59ème Conseil d’administration tenu jeudi dernier l’a remarqué ! « Ces résultats sont le fruit des efforts de toutes et tous »

La société la plus profitable du Mali créée en 1994 et ayant son siège à Bamako a regroupé l’ensemble des jeux de hasard, organisant les paris sur les courses de chevaux et les jeux de hasards. En 1994, une dizaine de pays d’Afrique reçoivent la retransmission télévisée des courses de chevaux en France et, dans la même dynamique, en août 1994, est né le Pari mutuel urbain du Mali dont les activités démarrent effectivement le 1er septembre de la même année. L’État malien reste l’actionnaire majoritaire de cette société en se réservant 75 % du capital ; les actionnaires privés se répartissant les 25 % restants.

En somme, la société va à nouveau se montrer généreuse envers ses actionnaires en leur reversant des dividendes qui pourraient atteindre des montants record.

Ibrahim Yattara

