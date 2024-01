Pour avoir battu le taux de recouvrement des impôts des 6 centres de Bamako en 2023 : Baromètre honore Moussa Mahamadou Sissoko, chef du centre des Impôts CI

L’Organisation des Jeunes Patrons du Mali (OJP), dans le souci d’encourager les meilleurs maliens qui se sont distingués dans leur domaine, au cours de l’année 2024, a célébré des personnalités qui ont mouillé le maillot pour le pays. Parmi eux figure le chef du Centre des Impôts de la Commune I, Moussa Mahamadou Sissoko.

Elles sont trente-huit personnalités, hommes, femmes, jeunes et vieux, militaires et civiles à avoir tapé dans l’œil de l’Organisation des jeunes patrons (Ojep). Organisatrice du Baromètre, trophée visant à récompenser ceux qui ont mouillé le maillot pour le Mali.

Des personnalités qui ont reçues des attestations, figurent Moussa Mahamadou Sissoko, chef du Centre des Impôts de la Commune I. Travailleur, discret, M. Sissoko a battu le record du recouvrement des recettes du Centre des impôts et de la Commune I ce, avant décembre et des autres centres de Bamako. Jamais depuis la création du Centre des Impôts de la Commune I, aucun chef de centre n’est parvenu à atteindre les recettes assignées à forte raison avant décembre. Fort de ces performances, l’Association des jeunes premiers du Mali lui a décerné une attestation comme étant le meilleur inspecteur de l’année 2023 du Centre des impôts de la Commune I.

Nommé chef dudit Centre en février 2023, et fort de son expérience, Moussa M. Sissoko dès sa prise de fonction n’a pas mis du temps pour apporter des réformes majeurs dans son Centre. Et les résultats n’ont pas tardé. Très vite avec l’aide de ses collaborateurs, qui ont compris qu’ils ont affaire avec une personnalité dévouée pour la cause, se sont mis à disposition.

Après les attestations reçues par l’association des jeunes premiers, samedi 13 janvier 2024, c’était autour de l’Organisation des Jeunes Patrons du Mali (OJP) de gratifier l’homme.

Cheick Oumar Soumano, Président de l’OJP, a expliqué qu’ils ont initié le Baromètre, qui est un instrument de veille afin de faire changer la mentalité des Maliens, de récompenser les plus méritants, qui se sont distingués dans leur domaine. Il a signalé que leur but est d’inciter les Maliens à rehausser l’image du pays et à servir d’exemple pour d’autres Maliens à marcher sur leurs traces.

Le représentant des lauréats Lala Drabo n’a pas caché sa joie. Elle a vivement remercié les initiateurs.

Le Ministre de l’Entreprenariat National, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Aminata Traoré Bakayoko a reçu une distinction spéciale. La ministre a dédié son trophée aux 6 000 travailleurs limogés de la Minusma.

