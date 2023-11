Prochaine présidentielle : Pétition pour la candidature du colonel Assimi Goïta

Les responsables du Mouvement “Malidjobara” étaient face à la presse le samedi 28 octobre dernier, à la Maison de la presse, pour lancer leur pétition d’appel à la candidature du colonel Assimi Goïta, président de la Transition à la prochaine élection présidentielle. Ils disent prêts à soutenir et appuyer la candidature du colonel Assimi Goïta pour le bonheur des Maliens.

La conférence de presse était animée par Modibo Sidibé, président du Mouvement “Malidjobara”, accompagné par Marc Otozé Goïta, secrétaire général du mouvement, Mahamane Kounta, vice-président du mouvement, ainsi que plusieurs membres et sympathisants dudit mouvement.

Selon le président du mouvement “Malidjobara”‘, la vie d’un individu est infiniment insignifiante face au destin d’un peuple. Mais les individus, ceux dont les cœurs ne battent que pour le bonheur de leur pays, participent à l’écriture de la glorieuse histoire de leur pays. Le colonel Assimi Goïta est de cette catégorie.

“Aujourd’hui, il nous faut rapidement redorer le blason de notre pays qui a été meurtri, affamé, piétiné, humilié. Heureusement, la Transition avec à sa tête, le colonel Assimi Goïta a amorcé ce combat chevaleresque, faisant du Mali une vitrine de toute l’Afrique en matière de quête de sa dignité, de sa souveraineté et de son honneur. Il nous faut indubitablement une nouvelle romance collective, un nouveau contrat social basé sur les valeurs humaines et fondatrices de notre pays, celle de notre Maya hérité de nos devanciers et progressivement englouti par les antivaleurs dont certains se sont fait les perpétrateurs honteux, et même au plus haut sommet de notre Etat”, a-t-il expliqué.

Il a également indiqué que le Mali ne sera plus jamais au gré et au souhait de ses ennemis internes et externes. “Le peuple a choisi son camp, celui de la victoire. Nul doute que la présence d’un homme aujourd’hui à la tête de notre pays et qui s’appelle Assimi Goïta, est une chance pour le Mali. C’est la baraka de ceux qui ont fondé ce pays et les bonnes personnes qui prient et intercèdent sans cesse pour que le Mali ne coule pas. Notre responsabilité est de faire notre part de travail, c’est-à-dire permettre à Assimi de continuer l’excellent travail qu’il a commencé et dont l’aboutissement est la restauration de l’homme malien dans son honneur, sa dignité, l’avènement d’un Mali rayonnant, fort et respecté, un Etat-école pour le monde”, a-t-il précisé. Et de demander aux Maliens de signer leur pétition afin de confirmer le désir du peuple et conforter la candidature du colonel Assimi Goïta à la prochaine élection présidentielle.

Mahamadou Traoré

Commentaires via Facebook :