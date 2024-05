Programme « PROGRESS » : plus de 341 000 bénéficiaires en sécurité alimentaire et nutrition

Lancé en mai 2020 pour quatre ans, le programme de résilience et de cohésion sociale (PROGRESS) est arrivé à terme. Un atelier bilan a été organisé, ce mercredi 15 mai 2024, à l’ex hôtel Salam de Bamako. C’était en présence des autorités nationales et les partenaires techniques et financiers du programme.

Améliorer les conditions de vie des populations cibles ; améliorer la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle ; renforcer la cohésion sociale face aux conflits. Tels étaient les principaux axes d’intervention du PROGRESS. Selon Mamadou Diop, nouveau Directeur Pays de l’ONG Action contre la Faim, le programme a apporté une aide d’urgence pour la survie des populations. « Nous avons aussi aidé les populations à être autonomes pour leur stabilité économique », a-t-il indiqué.

Le programme PROGRESS a été financé par l’Union européenne à hauteur de 27 millions d’euros. Il est mis en œuvre dans les zones transfrontalières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso par un consortium de 4 organisations internationales et 4 organisations nationales sous le leadership d’Action Contre la Faim. Aux dires de Mamadou Diop, il a été mis en œuvre dans un « contexte difficile » marqué par les déplacements des populations pour cause d’insécurité.

A l’image du Burkina et du Niger, au Mali le programme a couvert 4 cercles (Koro, Ansongo, Gao et Anderamboukane). Par les mécanismes de soins aux enfants malnutris ; mise à disposition de petits ruminants et ou encore dotation d’un fonds de commerce pour les femmes…, quelque 341 000 personnes ont bénéficié du PROGRESS dans la zone Liptako-Gourma.

Le représentant du ministre Commissaire à la Sécurité alimentaire, Mamadou Diarisso a félicité les partenaires et les acteurs pour leurs efforts et leur dévouement pour l’atteinte des résultats du programme. A ses dires, cette rencontre est l’occasion de partager les bonnes pratiques développées dans le but de guider les actions futures dans le domaine de la sécurité alimentaire et la cohésion sociale.

