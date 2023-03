Projet ‘’Baraka Nafa’’ : Une opportunité pour les élèves et étudiants

Le Projet ‘’Baraka Nafa’’ dont le lancement est prévu ce 18 mars au Musée national de Bamako est une opportunité à saisir par les élèves et étudiants qui ambitionnent d’entreprendre.

Initié par la Société Baraka Petroleum, le projet ‘’Baraka Nafa’’ a été présenté aux hommes de média le 6 mars 2023 au siège de la société d’importation et de distribution de produits pétroliers à Sogoniko. C’était au cours d’une conférence de presse animée par Youssouf Guindo, assistant du Président directeur général de Baraka Petroleum et Rokyatou Camara, chargée des programmes humanitaires et responsable de l’Arbre du partage à Hera Fondation, l’un des partenaires historiques de Baraka Petroleum en matière de Responsabilité sociétale d’entreprise (RSE).

Un incubateur

Selon Rokyatou Camara, «ce projet a pour ambition d’être un incubateur pour les élèves et étudiants de s’imprégner de l’environnement pendant leur cursus scolaire et d’avoir l’opportunité d’une première expérience dans le monde du travail. ‘’Baraka Nafa’’ relève l’ambition de la société de contribuer fortement à la réduction du chômage et à la formation de la jeunesse sur des valeurs intrinsèques nécessaires au développement. Ce projet est porté par la Fondation Baraka Petroleum qui a décidé de faire de l’emploi et de la formation des jeunes son domaine de prédilection», a-t-elle précisé.

Intégrateur

Pour Youssouf Guindo, il s’agit d’un projet de développement social. Baraka Petroleum s’est imposé une politique de responsabilité sociale qui consiste à partager une partie de ses ressources avec les couches sociales. «Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’intégration de la jeunesse dans la politique de RSE de la société. Il s’agit de permettre aux jeunes étudiants de réaliser leurs rêves dans le domaine de l’entreprenariat».

Répondant aux questions posées par les journalistes, Rokyatou Camara a expliqué que les valeurs véhiculées au cours de ce stage sont l’esprit d’équipe, l’intégrité, la responsabilité, l’autonomie au travail et la ponctualité. «Les chômeurs seront concernés par un autre projet sur lequel nous réfléchissons pour les appuyer», a-t-elle fait savoir.

A en croire Youssouf Guindo, ce projet s’inscrit dans la durée. Il est lié à la pérennité de la société.

Commentaires via Facebook :