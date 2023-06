Projet de Constitution : Les femmes du CNT appellent à voter ‘’Oui’’

Mis en place le 29 mai dernier, le Réseau des femmes parlementaires du Conseil national de Transition (Refep-CNT), présidé par Haïdara Aïchata Cissé dite Chato, a organisé une conférence de lancement de sa campagne référendaire pour le ‘’Oui’’. C’était au Centre international de conférence de Bamako (CICB), en présence de la ministre déléguée chargée des Réformes politiques et institutionnelles, Mme Fatoumata Sékou Dicko, et de la représentante de sa collègue de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille.

Dans son intervention, la ministre déléguée, chargée des Réformes politiques et institutionnelles a exprimé que le projet de Constitution est conçu pour tous les Maliens. Selon Mme Fatoumata Sékou Dicko, c’est celui des femmes car beaucoup de choses ont été prises en compte sur le plan de l’égalité homme-femme. Mais aussi sur le plan de l’égalité entre tous les Maliens quelle que soit leur catégorie (personnes vivant avec un handicap, enfants, Maliens de l’intérieur comme de l’extérieur, etc.). D’après elle, avec ce texte, la justice est la même pour toutes les personnes. Et d’après elle, il y a beaucoup d’innovations qui motivent que les gens votent massivement pour le ‘’Oui’’. La ministre déléguée Fatoumata Sékou Dicko a invité les femmes à s’impliquer pour le ‘’Oui’’ massif. Pour elle, cette campagne référendaire est stratégique car le Mali est dans une position géopolitique qui fait qu’il est important de doter les autorités de la Transition d’une confortable légitimité qui permettra la mise en œuvre de toutes les autres réformes prévues par le chronogramme.

Pour sa part, la présidente du Refep-CNT, Mme Haïdara Aïchata Cissé, a soutenu que doter le Mali d’une nouvelle Constitution est une exigence du peuple malien. « C’est ce que les gens oublient de dire souvent et il faut qu’on le martèle en tant que femmes parce qu’on accuse la Transition de vouloir imposer une Constitution », a-t-elle révoqué. « Il faut que nous femmes, on rectifie cela en disant que c’est une volonté du peuple malien à travers les Assises nationales de la Refondation », a-t-elle ajouté. Selon elle, ce projet de Constitution a pu être finalisé grâce à l’engagement du gouvernement. Et il sera soumis au vote du peuple malien. La présidente du Refep-CNT a invité les ministres à cette cérémonie à transmettre au président de la Transition et au Premier ministre que les femmes parlementaires du CNT, conformément à leur vision et à la défense des droits des femmes, ont décidé de voter ‘’Oui’’ au référendum et de battre campagne pour un ‘’Oui’’ massif sans ambiguïté. Pour Haïdara Aïchata Cissé, « il y a va de la stabilité de notre grand Mali pour le retour à une vie constitutionnelle normale, pas imposé mais décidé par les Maliens ».

Marqué par la présence de nombreuses femmes venues de divers horizons dont des maires et élues locales, cette rencontre a donné l’occasion aux organisateurs d’expliquer les grandes innovations contenues dans le projet de Constitution.

Hadijatou Fily SISSOKO

