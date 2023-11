Projet IFFEFA au Mali : Des acteurs de l’école renforcés à la dimension genre

Afin d’améliorer l’éducation des filles, le FAWE-Mali à travers son projet IFFEFA au Mali collabore avec des établissements scolaires pour intégrer la dimension genre dans les méthodes d’apprentissage. Selon des bénéficiaires du projet (enseignants, élèves) , cette initiative a permis d’améliorer la qualité de l’ enseignement, relever le taux de réussite des élèves notamment chez les élèves filles.

« Nous avons constaté une grande amélioration chez les filles lors des évaluations, elles montrent plus d’intérêt en classe, elles participent plus, et elles ont plus confiance en elles. Lors de la proclamation des résultats du DEF 2203 (diplômes d’études fondamentales) nous avons enregistré beaucoup de réussite chez nos élèves filles. Toute chose qui nous amène à dire sans nous tromper que ces résultats sont en partie dus aux formations données par l’ONG FAWE- Mali à nos enseignants et aux élèves », déclare Mme Djénéba Maïga directrice de l’ Ecole fondamentale de Sénou Aviation en commune VI du district de Bamako.

« Grâce aux différentes formations reçues par FAWE- Mali dans le cadre du projet IFFEFA j’ ai eu une autre perception de l’enseignement. J’ai changé ma conception, auparavant on avait des jugements erronés par rapport à certaines situations notamment l’absence ou le retard des filles, leur non participation en classe », témoigne Soukalo Sanogo enseignant à l’ Ecole fondamentale du deuxième cycle Cap de Sébénikoro en commune IV du district de Bamako

« C’est une innovation qui apporte un grand appui à la scolarité des jeunes filles . Le programme les a aidé à être plus autonomes et indépendantes, à s’intéresser aux matières scientifiques. On a constaté une grande amélioration chez les élèves surtout les filles. Grâce aux séances les jeunes filles ont appris à s’exprimer en toute liberté et avec aisance, elles ont gagné en confiance ce que j’ ai surtout apprécié . Avant ce projet nous avons une méconnaissance du concept genre et grâce aux formations on a compris la nécessité de donner l’égalité de chance à l’ensemble des apprenants que ça soit pendant les cours classiques ou les séances de renforcement . », soutient à son tour Harissou Touré encadreur de l’un des club mis en place dans le cadre du projet IFFEFA à l’école Dontèmè.

En effet, le projet IFFEFA exécuté par l’ONG FAWE-Mali ( Forum des Educatrices Africaines) a procédé au renforcement de capacité des enseignants (es) et élèves sur l’intégration de la dimension genre dans l’apprentissage. Dix (10) établissements scolaires de la place ont bénéficié de plusieurs formations pour rendre le système éducatif plus inclusif et sensible au genre. Les enseignants(es) et les élèves ont participé à différentes formations et programmes éducatifs.

Les bénéficiaires des programmes( enseignants et élèves et parents d’élèves ) témoignent des bienfaits des différentes séances de sensibilisation, qui selon eux ont permis d’améliorer la perception de l’ensemble des acteurs de l’école et d’améliorer le taux de réussite des filles au sein de leurs établissements scolaires.

Les enseignantes Mme Fofana Mariam Cissé, enseignante bénéficiaire du projet IFFEFA à l’école Dontème et Mme Assa Diakité enseignante à l’ école fondamentale de Yirimadio, affirment toutes deux avoir gagné en leadership, tout comme Marie Sissoko, élève en classe de 9ème année à l’école Dontèmè . Selon ces dernières, elles ont une meilleure connaissance des concepts équité , du genre, et sont désormais plus enthousiastes à parler devant public.

Une joie partagée par M. Dembélé directeur de l’Ecole fondamentale second cycle Dontème Cap de Sébénicoro en commune IV du district de Bamako, qui déclare que de 2022 –2023, plus de 150 élèves ont été encadrés et des parents sensibilisés sur l’importance de l’éducation des filles grâce au projet IFFEFA.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

