Dirigée par M. Modibo Danion (chef de Service de l’Assurance Volontaire), une importante délégation de l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) a rencontré lundi dernier (3 février 2025) le chef de l’exécutif régional, les leaders religieux, coutumières et politiques ainsi que le patronat de Ségou afin de susciter une forte adhésion à l’assurance volontaire. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie nationale visant à étendre la couverture aux travailleurs indépendants.

À Ségou, la délégation s’est d’abord rendue auprès de Cheicko Lassana Kané, guide spirituel de grande influence. Après une présentation détaillée des avantages de l’assurance volontaire, ce dernier a exprimé son soutien total au dispositif et a encouragé l’enrôlement de ses proches. Pour prouver son engagement, il a promis à la délégation que l’enrôlement des fidèles religieux commencera par son fils, ensuite les autres emboîteront le pas. Pour lui, ce projet de couverture sociale est destiné au Mali et, en tant que leader d’opinion, il ne peut rien refuser à ceux qui sont en train de vulgariser ce produit.

Fin observateur de l’actualité nationale et sous-régionale, le guide religieux a dressé un panorama des grandes dates du Mali, de l’indépendance à nos jours, se montrant tranchant sur certains sujets et plein d’humour sur d’autres. L’homme pieu et vénéré a conclu sa prise de parole par des bénédictions pour le Mali et la délégation. Pour l’une des rares fois, il a accepté de se faire prendre en photo en compagnie des membres de la délégation, tout en précisant qu’il ne souhaite pas les voir sur les réseaux sociaux.

L’équipe a ensuite été accueillie par le Pasteur Diabaté de l’Église évangélique de Ségou. Ce dernier s’est déclaré honoré par cette démarche et a promis de relayer l’information auprès de sa communauté. Il n’a pas manqué de mettre l’accent sur l’importance d’une protection sociale inclusive. Quant à M. Madani Sissoko, président du Conseil patronal régional de Ségou (CPR Ségou), il a réaffirmé son implication active à l’assurance volontaire. Il s’est engagé à mobiliser les opérateurs économiques et les organisations professionnelles via des campagnes de sensibilisation ciblées, rappelant son rôle clé dans les dynamiques socio-économiques locales. Rappelons que le patronat est membre du conseil d’administration de l’INPS. Au finish, M. Modibo Danion a salué la réceptivité de ses interlocuteurs en précisant que l’implication des leaders d’opinion et des acteurs économiques est «essentielle pour atteindre les objectifs de couverture sociale universelle».

Il faut souligner que cette visite intervient en prélude à la 21ᵉ édition du Festival sur le Niger ou «Ségou Art» qui se déroulera du 4 au 9 février 2025 dans la Cité des Balanzans. L’INPS sera présent à cet événement à travers son service d’assurance volontaire, marquant ainsi une première pour l’institution. Le festival, qui mettra en avant la diversité culturelle, la paix et l’unité, est une plateforme idéale pour sensibiliser le public aux enjeux de la protection sociale et promouvoir les avantages de l’assurance volontaire auprès des travailleurs libéraux et indépendants.

Naby

Avec SRP-INPS

