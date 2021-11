Promotion des droits des Femmes : Le Mali se dote d’un Cadre national de concertation sur le genre

Le lundi 1er novembre 2021 à l’hôtel Radisson Collection, la ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Mme Wadidié Founè Coulibaly, a procédé au lancement du Cadre national de concertation sur le genre. Une cérémonie couplée à une remise d’équipements de l’Union Européenne d’une valeur de 54 739 035F CFA

Le cadre national de concertation sur le genre va renforcer les capacités techniques des institutions et ministères à fait savoir Mme la ministre de la femme. Et d’ajouter que la mise en place du cadre national de concertation sur le genre répond à une recommandation forte de la deuxième session du conseil Supérieur de la PNG, tenue le 29 mars 2021. C’est un cadre institutionnel de coordination, de partenariat, de suivi et d’évaluation efficace entre tous les acteurs au développement (Etat, Secteur privé, Société civile et Partenaires techniques et financiers). De plus, ledit cadre va contribuer à la coordination et au suivi des initiatives du gouvernement notamment les programmes, politiques et stratégies visant à prévenir et répondre aux violences basées sur le genre(VBG) ainsi que les pratiques néfastes. Autre mission dudit cadre, est d’appuyer le Secrétariat permanent du politique national genre (SP-PNG) pour mieux accomplir ses missions pour des résultats efficients. Pour sa part, la secrétaire permanente de la PNG, Mme Kéïta Iraba Kéïta, a mis en lumière le contexte, les missions, les composantes et les modes de fonctionnement du cadre national de concertation sur le genre dans une projection. Qui indique que l e cadre national de concertation vise à mettre en synergie les efforts en matière de PNG. Il s’agit de fédérer et harmoniser les actions et interventions en matière d’équité et d’égalité du genre au Mali. La représentante du coordinateur résident du système des Nations Unies au Mali, Mme Béatrice Eyong, tout en saluant l’initiative, ajoutera : « la mise en place du cadre national de concertation sur le genre servira d’organe de révision et divulgation des différents documents locaux, à savoir, arrêtés, décrets etc ». Se joignant à Mme Eyong, le chef de la délégation de l’Union Européenne au Mali, M. Barth Oury, à son tour, a rappelé l’importance que son institution accorde aux questions de promotion des droits des femmes et à la lutte contre VBG à l’image des autorités maliennes engagées pour son éradication sous nos cieux.

Notons que la présente cérémonie de lancement, a été couplée à la remise d’un important lot de matériels bureautiques. D’un coût total de 54 739 035F CFA, ces équipements sont constitués de : 21 ordinateurs portables ; 14 imprimantes ; 02 scanners ; 08 vidéo projecteurs ; 04 photocopieuses ; 19 armoires ; 162 chaises ; 21 bureaux ; 18 fauteuils ; 02 salons ; 11 cartouches d’encre ; 16 cartons de rame et 02 écrans de projection. Il s’agit d’une donation de l’Union Européenne.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

