Dans le cadre de son initiative ‘ Jeudis Solidaires’, la Fondation Orange Mali a organisé une distribution de collations le mardi 11 mars 2025 au monument ‘Tour d’Afrique’ à Bamako. Ce geste vise à apporter réconfort et soutien aux populations durant le mois de Ramadan.

Le mardi 11 mars 2025, entre 17h – 18H 45, une équipe de la Fondation Orange Mali, appuyée par des jeunes volontaires de l’association ‘Voix des jeunes du Mali’, a distribué des collations aux passants au niveau du monument ‘Tour d’Afrique’ à Faladiè en commune VI du district de Bamako.

Cette distribution s’inscrit dans le cadre de l’initiative solidaire de la Fondation Orange Mali durant tout le mois de Ramadan, a indiqué Samba N’Diaye, responsable de Projet Santé et Solidarité à la fondation . Près de 2000 kits alimentaires, est l’estimation faite par les organisateurs. Et d’expliquer une nouvelle fois, qu’en plus de ses habituelles donations et appuis auprès de la population, la fondation a décidé cette année d’élargir encore plus son élan de solidarité d’où ces distributions de collations aux usagers dans différents carrefours, et des distributions au niveau des hôpitaux chaque jeudi durant le Ramadan. Un geste fortement apprécié par les usagers de la route.

« C’est une très belle initiative qui vient soulager beaucoup d’entre nous qui sommes parfois obligés de rompre notre jeûne en cours de route », a déclaré Tahirou Diallo, un usager de la route.

Mohamed Coulibaly, président de l’association ‘Voix des jeunes du Mali’, a également exprimé sa satisfaction, soulignant le soutien constant de la fondation. « La Fondation Orange Mali œuvre sans cesse pour le bien-être de nos populations. Et notre association est fière de se tenir à ses côtés pour soulager les citoyens en ce moment », a –t-il ajouté. Tout en précisant qu’outre les distributions de collations et les actions dans les hôpitaux, la Fondation Orange Mali a également distribué des sacs de sucre aux familles vulnérables de la capitale.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

