Dans le cadre de son opération «Ramadan Solidaire», Mme Maïga Adam Sangaré a offert à Solidaris223 10 sacs de 50 kg de riz, 5 sacs de 50 kg de sucre et un carton de lait. Ce don est destiné aux veuves et à des familles démunies, notamment celles dont les enfants bénéficient du programme de parrainage scolaire de cette association… «Nous lui adressons notre profonde gratitude pour son engagement, renouvelé pour la deuxième année consécutive», a déclaré Mme Dicko Aminata Dicko, présidente de Solidaris223.

«Avec une immense générosité, une autre âme bienveillante a mis à notre disposition des denrées alimentaires essentielles (riz, oignons et pomme de terre) pour apporter un peu de réconfort aux familles démunies et aux enfants des deux orphelinats. Grâce à ce geste du cœur, des sourires illumineront des visages et des repas seront partagés dans la dignité», a également annoncé la présidente. «Du fond du cœur, un immense merci à notre donatrice pour cette précieuse solidarité», a ajouté Mme Dicko.

Ces appuis ont permis à l’association de faire une série de dons pour apporter du réconfort aux plus vulnérables. Ainsi, le jeudi 6 mars 2025, Solidaris223 a apporté au Centre pénitentiaire de Bollé des produits essentiels aux enfants de la crèche vivant avec leurs mères détenues, notamment du lait, des couches, des biberons et divers autres articles. Deux jours plus tard (8 mars 2025), elle était à l’orphelinat «La Pouponnière 1» de Niamana pour remettre des denrées alimentaires, dont du riz, de la pomme de terre et des oignons. Le lundi 10 mars 2025, l’équipe de Solidaris223 a effectué le déplacement à l’orphelinat «Nelson Mandela» de Banankabougou pour distribuer des kits pour bébés composés de lait, de biberons, d’habits et de médicaments, accompagnés d’un lot de denrées alimentaires (riz, oignons et pommes de terre).

«Ces actions ont été rendues possibles grâce au soutien des partenaires engagés à nos côtés. Solidaris223 leur adresse sa profonde gratitude et réaffirme son engagement à poursuivre cette mission de solidarité», nous a confié la présidente de l’association humanitaire, Mme Dicko Aminata Dicko. Elle a aussi annoncé que, dans le cadre de la «Nuit du Destin» (27ᵉ nuit du ramadan), «nous partagerons cette année un repas solidaire avec les enfants déplacés du centre Mabilé à Sogoniko».

D’ailleurs, samedi dernier (15 mars 2025) Solidaris223, Ladamu So et le PSJR-BVG de la commune VI ont procédé à une remise de matériels de ménage aux femmes déplacées dudit centre. Cette action avait pour objectif d’apporter leur soutien à ces femmes en situation de vulnérabilité. Le don était composé d’ustensiles de ménage, d’habits pour enfants et adultes, de chaussures pour enfants et adultes, de jeux pour enfants… «Nous exprimons notre gratitude au point focal du Service social de la Commune VI pour son accueil chaleureux et adressons nos sincères remerciements à tous les donateurs qui ont rendu cette initiative possible», a déclaré M. Halachi Maïga, Secrétaire général de Solidaris223. L’élan de solidarité ne s’interrompt jamais avec Solidaris223.

