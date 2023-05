Comme d’habitude, les rapports de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA) est toujours décrié et contesté par la plupart des maliens. Celui sur Moura vient de confirmer. Yèrèwolo Débout sur les Remparts dénonce ce tout dernier rapport et le qualifie « fallacieux ».

Après la publication officielle du rapport de la MINUSMA sur Moura, le mouvement Yèrèwolo Débout sur les Remparts sort avec un communiqué pour décrier « la manipulation des autorités onusiennes ». Pour Yèrèwolo, ce rapport « mensonger, truffé d’incohérences » vise des objectifs comme : Préparer une agression militaire du Mali par l’OTAN ; lancer des mandats d’arrêt internationaux contre les plus hautes autorités militaires du Mali ; freiner la progression des FAMa qui ont réussi seules là où Barkhane, Takuba, la force conjointe du G5 sahel, la MINUSMA ont échoué ; mettre le discrédit sur le partenariat solide, sincère et fructueux entre le Mali et la Russie ; saper les efforts et le moral des vaillants soldats en semant la discorde dans leurs rangs et faire du chantage aux autorités maliennes afin qu’elles abandonnent le chemin de la libération et de la restauration de la paix au Mali.

Le mouvement Yèrèwolo Débout sur les Remparts signale que ce genre de rapport est contre « la stabilité du Mali ». ‘’ Nous n’accepterons sous aucun prétexte que des touristes armés coiffés des bérets bleus nous divertissent’’, a-t-il mentionné. Il ajoute qu’il prenne acte des communiqués hâtifs de certains pays sur un rapport mis en conditionnel et qui ouvre la voie à un autre rapport car ce rapport éhonté souffre beaucoup de fiabilité.

Yèrèwolo Débout sur les Remparts lance un vibrant appel au peuple malien et panafricain à toutes les forces patriotiques, toutes les forces du changement et à toutes les forces révolutionnaires à la mobilisation générale le jeudi 25 mai 2023 au stade omnisport Modibo Keita à partir de 14h à Bamako partout au Mali et dans toute la diaspora afin d’imposer la paix au Mali et mettre fin à cet harcèlement sadique et satanique.

A titre de rappel, depuis plusieurs semaines, c’est Yèrèwolo Débout sur les Remparts qui réclame la départ de la MINUSMA au Mali.

Diakaridia Sanogo

