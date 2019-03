La Ziaara est une visite pieuse périodique souvent annuelle que les musulmans rendent à leur marabout ou à un lieu saint. C’est une journée de recueillement et de prières ; surtout de renouvèlement du pacte de confiance et d’allégresse au guide spirituel.

L’organisation de cet acte spirituel est indubitable dans notre pays pour qui connait le Mali. Ainsi ; ce mois de mars ; la région de Kayes a été le fief de multiple Ziaara ; notamment

-La ziaara annuelle d’El Hadj Oumar Tall ; qui s’est tenue durant trois jours ; du mercredi 13 au vendredi 15 mars 2019 à Kouniakary au sein du Tata qu’il a construit en 1855.Cette 18ème édition a été magnifiée par la présence du Khalife général de la famille Omarienne du Sénégal Thierno Mohamed El Bachir Tall ; et d’El Hadj Hamet Niang. Cette Ziaara était présidée par le Khalife en personne en présence des notabilités de Kouniakary ; des autorités politiques administratives et coutumières de la région ; et de plusieurs fidèles musulmans venus du Mali et de certains pays africains et européens.La lecture du Coran et des bénédictions pour le retour de la paix au Mali étaient au menu de cette Ziaara. A cela s’en est suivie

-Celle de la famille Haidara de Kayes Khasso. Avec les mêmespréceptes et objectifs ; la Ziaara annuelle de la famille Haidara a enregistré des invités comme le Chérif Abdoul Raouf d’Algérie ; du Cheick Mounir Dramé de Bamako et une forte délégation ainsi que des personnalités vénus du Sénégal.

Allant dans le même sens ; les femmes de miliaires ont organisé non pas une Ziaara mais un Maouloud. La 5ème édition du Maouloud du foyer d’apprentissage islamique des femmes de militaires dénommé Fatimata Sahara a été célébré le samedi 16 mars 2019 ; au camp militaire de Kayes. Ces femmes l’ont organisé dans l’optique de prier pour le repos éternel de leurs époux qui ont perdu la vie et pour ceux qui sont encore sur les champs d’honneur. Leur désire le plus ardent selon ces femmes ; c’est le retour de la paix et de la stabilité dans notre pays pour qu’elles puissent vieillir aux côtés de leurs époux. Puisse le tout puissant entendre les prières qui ont été faites pour un Mali sans guerre et prospère.

MariétouMacalou

