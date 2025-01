Liens fraternels, assistance et solidarité du Maroc à l’endroit du Mali salués par le Général Abdoulaye Maïga

Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé ce samedi 4 janvier 2025 la cérémonie de remise de diplômes aux imams, Mourchidines et Mourchidates formés à l’Institut Roi Mohammed VI, au Maroc sur la tolérance religieuse, la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent. Ce sont environ une centaine de religieux qui ont reçu leur sésame après ce renforcement de leurs capacités au prestigieux Institut Roi Mohammed VI de Rabat.

Placée sous le parrainage du président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta, cette cérémonie de remise de diplômes était présidée par le Premier ministre, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. C’était en présence des membres du gouvernement et des autorités religieuses, des membres du corps diplomatique, le représentant de l’Institut Mohammed VI de Rabat…

Cette formation, faut-il le rappeler, a été initiée par le gouvernement malien en collaboration avec le Royaume chérifien. En tout, 300 imams seront formés durant tout le programme. Avant de remettre les attestations aux bénéficiaires de cette première cohorte de 100 personnes, le ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, Mahamadou Koné, a salué l’engagement du chef de l’Etat qui a permis l’obtention de 300 bourses pour la formation des imams maliens à l’Institut Mohammed VI de Rabat.

Pour le ministre Koné, les études académiques à l’Institut Mohammed VI ne se limitent pas seulement aux études académiques à l’imamat mais s’étendent aussi à la formation professionnelle comme le froid, la mécanique, la menuiserie. “Ces 100 imams qui ont été formés ne viennent pas forcement pour être des imams dans les mosquées, ils sont partis se former contre le terrorisme et l’extrémisme violent, ils sont allés se former pour le développement et l’épanouissement de notre patrie. La religion ne forme pas au terrorisme, la religion forme pour combattre le terrorisme”, a-t-il soutenu.

Il a remercié le roi Mohammed VI pour cet accompagnement au peuple malien. Le chef du département des Affaires religieuses a salué les résultats exceptionnels obtenus par nos compatriotes au terme de cette formation. “Car le premier (chez les hommes) et la première (chez les femmes) de cette formation qui regroupait plusieurs nationalités sont tous des Maliens, cela veut dire que la sélection a été bonne et le choix a été merveilleux”, a soutenu le ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes.

L’imam Yaya Cissé, au nom des bénéficiaires de cette formation, a salué l’initiative. Pour lui, ce renforcement de capacités va au-delà d’un simple programme éducatif, il symbolise l’engagement pour le renforcement des capacités spirituelles et intellectuelles des imams, tout en promouvant les valeurs de tolérance, de dialogue interreligieux et de coexistence pacifique. Des propos confirmés à son tour par le secrétaire général de l’Institut Mohamed VI de Rabat Abd El Hamid Essaidi qui a pris part à cette cérémonie.

S’exprimant au nom du parrain de cet événement, le général d’armée Assimi Goïta, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a soutenu que les défis actuels auquel notre pays fait face exigent des réponses idoines et multiformes pour une sortie de crise durable. A cet effet, il a salué les résultats engrangés dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent dans un contexte asymétrique.

Pour le chef du gouvernement, la convention pour la formation des imams, initiative et volonté personnelle du chef de l’Etat, le général d’armée Assimi Goïta, est un témoignage éloquent de l’engagement des plus hautes autorités de notre pays à œuvrer pour le bien-être social. La coexistence pacifique entre toutes les religions au Mali est un acquis à préserver, a déclaré le chef du gouvernement précisant qu’aucun Malien n’est stigmatisé à cause de son appartenance religieuse.

Le Premier ministre Abdoulaye Maïga a saisi l’occasion pour saluer la solidité des liens fraternels, l’assistance et la solidarité du Royaume du Maroc à l’endroit de notre pays “Cette expérience à en appel d’autres, car les efforts du Roi Mohammed VI Commandeur des Croyants pour le rayonnement de la religion musulmane sont connus de tous et soutenus par des actions concrètes, ce partenariat témoigne de notre vision commune pour renforcer les valeurs universelles de coexistence pacifique, dialogue, de respect mutuel”, a déclaré le Premier ministre. Pour lui, les bénéficiaires ont franchi une étape importante de leur vie spirituelle à travers cette formation dans une institution de renommée mondiale à Rabat dédiée à la promotion d’un islam de paix, de tolérance et de modération. Le plus important, selon le Premier ministre, reste l’application des connaissances acquises. “Je vous exhorte à être des références des modèles des références pour les acteurs et la communauté musulmane”, a insisté le chef du gouvernement saluant à son tour les résultats obtenus par nos compatriotes lors de cette formation. Il a aussi exprimé le souhait est que cette formation se poursuit au bénéfice des populations maliennes.

K.THERA

Abdelilah El Qaisy, charge d’affaires à l’ambassade du Maroc au Mali :

“Le Roi Mohammed VI a toujours placé les pays africains surtout le Mali au centre de la politique étrangère du Maroc”

Au terme de la cérémonie de remise des diplômes aux imams formés au Maroc, le Chargé d’Affaires de l’ambassade du Maroc au Mali, Abdelilah El Qaisy, n’a pas caché sa satisfaction. Il a exprimé toute sa fierté à prendre part à cette cérémonie placée sous le haut parrainage du général d’armée Assimi Goïta.

Cet événement, selon le diplomate marocain, reflète les liens séculaires qui existent entre le Royaume du Maroc et la République du Mali. “Nous pouvons dire que cette action de formation au profit des imams maliens est une marque de solidarité de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’endroit du peuple frère de la République du Mali. Cette action s’inscrit aussi dans le cadre de l’accompagnement du Royaume du Maroc au Mali pour lutter contre le terrorisme et l’extrémisme violent et est surtout le reflet de l’excellence des relations entre les deux pays. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a toujours placé les pays africains surtout le Mali au centre de la politique étrangère du Maroc”, a-t-il soutenu. Kassoum Théra

