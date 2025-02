Ramadan : La préparation spirituelle

Nous sommes à quelques jours du mois de Ramadan. Pour mener à bien cette période sacrée dans les meilleures conditions, il nous faut une préparation spirituelle et bien d’autres. Pour s’assurer que l’on peut jeûner et vivre ce mois sacré dans les meilleures conditions possibles les personnes ressource nous donnent quelque indications.

Les préparatifs de ce mois, sont très importants pour les fidèles. Il s’agit en effet pour ceux-ci de s’abstenir de tout aliment et de maintenir l’énergie tout au long de la journée.

Selon L’iman Idriss Camara de la mosquée Aboubacar Sidik d’Hamdallaye le fidèle doit se préparer spirituellement c’est-à-dire qu’il doit ‘’renouveler l’intention’’.

« Le Ramadan est un mois de purification spirituelle, il est essentiel de se préparer en renouvelant son intention sincère de jeûner pour plaire à Dieu et chercher à se rapprocher de Lui. Augmenter la pratique religieuse, il est bon de commencer à prier plus régulièrement, à lire le Coran et à multiplier les invocations.

Se fixer des objectifs spirituels clairs pour le Ramadan. Par exemple, vous pouvez viser à lire tout le Coran, à accomplir les prières de Tarawih régulièrement, ou à pratiquer la patience et la bienveillance envers les autres.

Se libérer des conflits : Le mois de Ramadan est l’occasion de purifier son cœur et de renforcer les liens familiaux et communautaires. En essayant de résoudre les conflits et de en se réconciliant avec ceux avec qui vous avez des différends. » Explique l’imam

Après une préparation spirituelle il faut une préparation physique c’est-à-dire faire un check-up chez un médecin pour voir si on est apte à accomplir l’un des piliers de l’islam.

Le jeûne peut être exigeant, surtout pendant la période de chaleur. Il est donc important de bien s’hydrater durant les périodes de non-jeûne. Buvez suffisamment d’eau au Suhoor (avant l’aube) et à l’Iftar (au coucher du soleil) afin de redynamiser l’organisme.

« Il est bien de s’assurer d’être bien hydraté, surtout après une journée de jeûne. Commencer à boire un verre d’eau (environ 500ml) que vous pouvez fractionner en deux prises. Il faut donc pour des aliments légers et faciles à digérer pour éviter de changer l’estomac. Une boisson chaude, une bouillie ou une soupe aux légumes peuvent être des choix judicieux. » Conseille Dr Seydou Bah spécialiste en nutrition.

Organisation des repas du Ramadan implique deux principaux repas, celui du Suhoor (repas avant l’aube) et l’Iftar (repas après le coucher du soleil). Organisez des repas sains et nutritifs pour soutenir votre jeûne.

Le Suhoor doit inclure des aliments riches en fibres et en protéines pour vous aider à tenir toute la journée.

Faire des courses en avance permet de gagner du temps et réduire le stress pendant ce mois.

La préparation au Ramadan doit être holistique, couvrant tous les aspects de la vie : spirituel, physique, pratique et mental. Cela permettra de profiter pleinement de ce mois sacré et de ses bienfaits.

C’est aussi un moment pour se détacher des distractions quotidiennes. Essayez de limiter l’utilisation des réseaux sociaux et autres distractions pour vous concentrer davantage sur votre foi.

Aïchatou Konaré

Commentaires via Facebook :