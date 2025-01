Ils sont au total 20 fidèles musulmans maliens à effectuer la Omra du 22 janvier au 2 février 2025 aux Lieux Saints de l’Islam. Cela sur invitation du Roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud, Serviteur des Deux Saintes mosquées. Ce qui rentre en droite ligne dans le cadre de la coopération exemplaire entre le Royaume d’Arabie Saoudite et la République du Mali. Ce programme témoigne surtout l’engagement de l’Arabie Saoudite à faciliter l’accomplissement des rites religieux et à promouvoir le dialogue interculturel.

C’est en novembre 2024 que le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud a donné son accord pour accueillir 1 000 pèlerins issus de 66 pays différents dans le cadre du Programme d’invités du Serviteur des Deux Mosquées pour le Hadj, la Omra et la visite. Ce programme est mis en œuvre et supervisé par le ministère saoudien des Affaires Islamiques, de l’Appel et de l’Orientation sous le leadership de Cheikh Dr Abdul Latif bin Abdulaziz Al-Sheikh, qui a exprimé sa profonde gratitude au Roi Salman et au Prince Héritier Mohammed bin Salman pour leur générosité et leur attention envers les musulmans du monde entier.

Selon le ministre saoudien, “cette initiative s’inscrit dans la continuité des efforts du Royaume afin de renforcer les liens de fraternité entre les musulmans”. Une manière aussi de promouvoir les valeurs de l’islam. Ce Programme d’invités du Roi a permis d’accueillir des pèlerins de plus de 140 pays depuis son lancement. Et offrant à chacun un séjour personnalisé et des services de qualité. D’après le ministre Cheikh Dr Abdul Latif bin Abdulaziz Al-Sheikh, chaque pèlerin bénéficie d’un programme complet, incluant l’hébergement, l’accompagnement lors des rites, la visite des lieux saints à la Mecque et à Médine ainsi que des rencontres avec des érudits.

Issus de différentes couches socio-professionnelles, les 20 pèlerins maliens bénéficiaires de ce programme séjournent depuis hier jeudi en Arabie Saoudite et ce jusqu’au 2 février prochain. Avant leur départ, ils ont été reçus, le vendredi 17 janvier, à la chancellerie par l’Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite au Mali, S.E.M Abdullah Saleh Saber en présence de ses proches collaborateurs.

Le diplomate saoudien a saisi cette opportunité pour souhaiter un excellent séjour aux invités en terre saoudienne. En tant qu’originaire de Médine, il a invité les uns et les autres à visiter certains lieux de cette ville sainte, qui est en train de connaitre d’énormes changements.

Pour conclure, l’Ambassadeur Abdullah Saleh Saber a salué les relations fraternelles et amicales qui unissent le Royaume d’Arabie Saoudite et le Mali.

On sentait la joie sur le visage de certains invités, qui auront surtout l’opportunité de se recueillir sur la tombe du Prophète Muhammad (PSL).

El Hadj A.B.HAIDARA

