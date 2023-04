Responsabilité sociétale des entreprises : La Sonatam-SA offre des mobiliers d’une valeur de 2 millions FCFA à l’Ecole “Père-Time” du TSF

La Société nationale des tabacs et allumettes du Mali (Sonatam-SA) vient d’offrir un important don à l’école communautaire Père-Time de TSF en Commune II du district de Bamako. D’un montant de 2 millions F CFA, ces matériels, composés de table-bancs et balançoires… ont été remis le vendredi 14 avril aux bénéficiaires en présence des autorités politiques, scolaires et coutumières.

Cette cérémonie de remise modeste mais pleine de signification s’est déroulée en présence de l’officier d’état civil du quartier TSF Mme Diarra Fatoumata Sissoko, du chef de quartier Souleymane Coulibaly et du directeur du Centre d’animation pédagogique (Cap) de Bozola Sékou Marré. Du côté de la Sonatam-SA, c’est Thierno Hadi Kanté le directeur des ressources humaines représentant le directeur qui a procédé à la remise de ces dons. Il avait à ses côtés le responsable du service juridique de la boite Mahmoud Haïdara. Les dons remis par la Sonatam-SA sont destinés à l’école communautaire Père-Time et au jardin d’enfants sont composés de balançoire, table-bancs, toboggans pour un montant de 2 millions de F CFA.

Pour le responsable des ressources humaine de la Sonatam-SA, ce don fait suite à une demande formulée par les responsables de cet établissement scolaire afin d’améliorer leurs conditions d’apprentissage. “En tant qu’entreprise citoyenne, nous avons bien voulu répondre à cette sollicitation qui s’inscrit dans le cadre de notre responsabilité sociétale de l’entreprise”, a expliqué M. Kanté. Il a ajouté que c’est la deuxième fois que leur société apporte un soutien à cette structure scolaire. Le premier s’est opéré selon lui en 2013 et a permis de rénover le bâtiment principal et avec des dons d’équipements pour un montant de 26 millions FCFA. Le chef de quartier de TSF en passant par l’officier d’état civil, le directeur de Cap de Bozola ont salué cet appui de la Sonatam. “Nous ne sommes pas surpris de cette aide, car la Sonatam était là hier notamment en 2013 avec la rénovation du bâtiment principal et aujourd’hui aussi elle vient de nous épauler avec ses mobiliers”, a soutenu le chef de quartier. L’officier d’état civil a abondé dans le même avec des mots de remerciements.

A sa suite, le directeur du Cap de Bozola de souligner que le meilleur investissement qu’on puisse faire doit être dans le domaine de l’éducation. Cependant, il a regretté que rares sont les entreprises qui interviennent dans ce domaine. “C’est pourquoi cette initiative de la Sonatam est salutaire et doit faire des émules auprès d’autres sociétés car les besoins sont énormes dans ce secteur surtout en Commune II”, a souligné Sékou Marré. Avant de rappeler qu’au niveau de l’école publique de l’Opam qui relève du cap de Bozola il y a 4 seconds cycles dans lesquels 8 classes sont fermées, faute de tables bancs. “Nous aimerions que la Sonatam-SA continue sur cette voie en aidant le secteur éducatif de la Commune II et nous invitons d’autres entreprises à faire pareil”, a plaidé le directeur du Cap de Bozola.

Notons que dans sa politique de responsabilité sociétale des entreprises, la Société nationale des tabacs et allumette du Mali (Sonatam-SA) a entrepris de doter plusieurs localités du pays en infrastructures d’eau potable. C’est dans ce cadre plus de forages ont été réalisés par cette société ces sept dernières années sur l’ensemble du pays pour un coût global de 271 millions FCFA. S’y ajoute sa contribution aux recettes fiscales qui s’est chiffrée à plus de 60 milliards FCFA pour l’année 2021.

Kassoum Théra

