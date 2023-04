Ressources humaines. Une étude entre le Forum RH, l’ANPE et des écoles de formation veut corriger les défis du secteur

Le Conseil National du Patronat du Mali a abrité, ce vendredi 28 Avril, la cérémonie d’ouverture de la première édition des Rencontres annuelles des Ressources Humaines (RH). Un évènement organisé par l’Association Professionnelle des Gestionnaires des Ressources Humaines (Forum RH). Pour la première, une étude propose des solutions sur le secteur des RH au Mali.

« La gestion des ressources humaines au Mali : dans un contexte de réformes institutionnelles : Défis et opportunités ». C’est le thème de la première édition des Rencontres annuelles des Ressources Humaines (RH). Dans son allocution d’ouverture, Aboubacar Sidiki Kanté, président de l’Association Professionnelle des Gestionnaires des Ressources Humaines (Forum RH), a indiqué l’objectif principal de son association. « Le forum RH a été créé à l’initiative des jeunes gestionnaires RH pour organiser le secteur », a-t-il affirmé. Aujourd’hui, le Forum RH compte 166 membres dont 91 régulièrement inscrits.

Comme activité phare menée par le Bureau sortant, Aboubacar Sidiki Kanté a mentionné une étude structurante sur la problématique des ressources humaines de qualité au Mali. « C’est inadmissible de voir tous ces jeunes au chômage et savoir que des postes ne sont pas pourvus faute de formation adaptée », a dénoncé le président sortant du Forum RH. L’étude menée avec l’appui de l’ANPE, a permis de « standardiser les profils » pour les postes courants. Au finish, il s’agit de présenter ses standards aux écoles pour que celles-ci adaptent leur formation aux exigences du secteur de l’emploi.

Au nom du Directeur général de l’ANPE, Abdoulaye Séga Ndiaye a prononcé le discours d’ouverture de la première édition des Rencontres annuelles des Ressources Humaines (RH). « La question de la valorisation des ressources humaines dans nos entreprises est d’une acuité évidente et pose l’épineux problème de l’inadéquation des qualifications, obligeant les employeurs à se tourner vers d’autres horizons », a souligné le représentant du directeur général de l’ANPE. Qui a salué la création du Forum RH pour trouver des solutions aux défis du secteur.

Selon Abdoulaye Séga Ndiaye, l’étude d’élaboration de fiches des postes et des emplois les plus récurrents dans les entreprises est utile pour les écoles de formation. Elle leur permettra de disposer de référentiels pour orienter les contenus de leurs formations dans le but d’adapter les compétences aux besoins des employeurs. L’Observatoire national de l’Emploi et de la Formation (ONEF), et l’Association des Écoles Privées d’Enseignement Supérieur (AEPES) ont pris part à la réalisation de l’étude dont la convention de partenariat avait été signée le 12 novembre 2022.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

