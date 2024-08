SAER – Emploi : Diadiè Sankaré, un vrai bâtisseur

Comme on le dit couramment, chaque homme crée sa propre histoire. Le cas Diadié Sankaré est anecdotique de la réussite d’un homme, de son sérieux, de sa capacité à se transcender et à créer des emplois. L’enfant prodigue malien est véritablement un don de Dieu, gros travailleur, patriote. Voilà l’opérateur économique qui rêve d’un Mali prospère, souverainiste, indépendantiste, sur les remparts du succès. Un Mali dont le vivre ensemble est une réalité et où le mieux-être constitue son architecture spirituelle.

Pour rappel, Diadié Sankaré, au-delà d’être sorti des écoles les plus prestigieuses d’Afrique et de France, est un économiste surdoué, un gestionnaire hors pair, doté d’une probité morale irréprochable, ayant le sens inné des affaires. Leader des services de gestion en Afrique, spécialiste en gestion des ressources minières, des BTP, Diadié a une grande compréhension des sciences sociales…

Pour être un bon manager, on nous enseigne qu’il faut être curieux et indépendant. Il faut aussi être à l’aise face aux défis. Il faut également avoir confiance en soi, socle de tout entrepreneur. Et Diadié Sankaré cumule tous ces traits de caractère. Mieux, Diadié est créatif, proactif et fait preuve d’imagination, de leadership et d’intégrité morale. C’est un opérateur résilient, déterminé et patient face à l’objectif.

Toujours très motivé, le patron de SAER-Emploi est un personnage avisé qui a une vision claire des affaires. Très adulé au niveau international, l’économiste vise sur le capital humain. Son objectif principal est de se développer en créant de la richesse et de l’emploi.

En créant en 1993 la SAER-Emploi, société-mère de plusieurs entreprises dont il est l’initiateur, il est le leader de gestion en Afrique francophone. Avec MALI CREANCE (recouvrement), DS Consulting (bureau d’études), IMS (infrastructures) et DSBI (transport), Diadié englobe des secteurs entiers de développement.

Nous avons été témoins dans la salle du groupe scolaire Boubacar Ouologuem de Sévaré des agents SAER-Emploi en formation sécuritaire, preuve que Sankaré est très dynamique sur le terrain et se préoccupe du Mali.

C’est pourquoi il nous est loisible, aujourd’hui, de dire qu’il est temps que le Mali soit confié à un manager rompu à la haute gestion financière et administrative ayant l’envergure de cet homme. Voilà un cadre à qui tout lui réussit par son intelligence et son sérieux. Il a une probité morale irréprochable. Il embrasse tous les segments ou compartiments de la vie active. C’est un entrepreneur aguerri qui accepte d’aller au charbon pourvu que l’intérêt général des Maliens soit assuré. Il doit tout simplement mériter de la patrie.

Issiaka Sidibé

