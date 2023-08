Section syndicale de l’AMAP : Bassaro Haïdara élu secrétaire général

Bassaro Haïdara, chef de division commerciale et marketing du département publicité de l’Agence malienne de presse et publicité, vient d’être élu secrétaire général de la section syndical. Il est à la tête d’un bureau consensuel de 21 membres élu à l’issue des travaux l’assemblée générale ordinaire de l’Amap tenu le mercredi 23 août dernier, dans l’enceinte de la structure.

Cette assemblée générale ordinaire était présidée par Abdrahamane Hinfa Touré, secrétaire général du Syndicat national de l’information, de l’informatique, de la presse et de l’industrie du livre (Snipil), en présence Souleymane Bobo Tounkara, secrétaire général sortant de la section syndical de l’Amap, ainsi que plusieurs autres camarades du Snipil, notamment Mme Traoré Awa Guindo, Chiaka Berthé et Moussa Diallo. Après avoir passé 14 ans à la tête de la section syndicale de l’Agence malienne de presse et publicité (Amap), le camarade Souleymane Bobo Tounkara vient de passer le témoin à Bassaro Haiïdara, chef de division commerciale et marketing du département publicité, à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’Amap. Il est élu à la tête d’un bureau consensuel de 21 membres en majorité des jeunes.

Avant la mise en place du nouveau bureau par les membres du Syndicat national de l’information, de l’informatique, de la presse et de l’industrie du livre (Snipil), le secrétaire général sortant a présenté le bilan de son équipe pour les 14 années qu’ils ont passés à la tête de la section syndicale. Selon lui, leur bilan est très élogieux, car ils ont pu obtenu plusieurs choses auprès de la direction général pour les travailleurs.

A la suite de son intervention, les membres du Syndicat national de l’information, de l’informatique, de la presse et de l’industrie du livre (Snipil) qui supervisait l’AGO ont procédé à la mise en place d’un nouveau bureau. A l’issue des travaux, un bureau consensuel de 21 membres a été mis en place, dirigée par Bassaro Haïdara.

Visiblement très heureux, le nouveau secrétaire général de la section syndical de l’Amap, a remercié le bureau sortant pour ses efforts dans l’amélioration de condition des travailleurs. “Ce bureau que vous venez d’élire, est le fruit d’un consensus durement arraché. Voilà pourquoi, nos pensées vont d’abord à l’endroit de tous ceux qui ont souhaité faire partie de l’équipe, mais qui finalement par consensus, ont accepté d’accompagner le bureau sans y prendre part. Soyez-en remercier.

Aux facilitateurs, sachez que vous avez travaillé pour vous-mêmes parce que c’est devant l’histoire que vous serez jugés”, a-t-il précisé.

Il a également remercié la direction générale de l’Amap pour sa présence et demandé son accompagnement. “Les temps sont difficiles, c’est vrai, mais c’est surtout en ces moments que nous avons besoin du soutien des décideurs, de leur accompagnement et leur sens aigu de la responsabilité. Nous osons croire qu’ensemble, nous allons travailler pour anticiper les problèmes qui sont évitables, et trouver des solutions acceptables aux difficultés existantes. Les défis sont énormes.

Nous n’allons pas les citer ici, nous rappelons juste que la rentrée scolaire s’approche”, a-t-il laissé entendre, avant de remercier ses camarades.

Mahamadou Traoré

