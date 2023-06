A Ségou le Pr Kaména fait œuvre utile ! Joindre l’acte à la parole est l’apanage des grands hommes dit-on. Lors d’un de ses séjours dans la cité des Balazan. Les habitants de son quartier, qui n’est autre que, le 3è quartier ou Bamananki, avaient demandé à l’enfant prodige du terroir de leur venir en aide pour amoindrir la souffrance des femmes du quartier à cause de la pénurie d’eau et la coupure prolongée des eaux du robinet. En réponse à cette demande sociale, le Pr Bréhima Kaména, ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du territoire et de la population n’est pas passé par quatre chemin. Il vient d’offrir ce dimanche 18 juin 2023, un forage de grande capacité et bien équipé aux populations du quartier Bamananki. La réception des travaux a été faite par son représentant, Ladji Traoré. La remise de cet important ouvrage a connu la présence de personnes ressources et bien sûr des bénéficiaires directs. Cette infrastructure hydraulique est réalisée dans un cadre typiquement humanitaire. Et les bénéficiaires ont tenu à remercier du fond du cœur le généreux donateur.

A.B.D

