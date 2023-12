Sékou Siraman Diarra président de l’association Sinakuya-Ton : “Le cousinage à plaisanterie peut servir de levier dans la résolution de la crise sécuritaire de notre pays”

L’association Sinakunya-Ton présidée par notre confrère Sékou Siraman Diarra a organisé le samedi 9 décembre au café des arts du Palais de la culture sa traditionnelle journée et nuit de cousinage à plaisanterie. Conférence débats, animations culturelles ont été les temps forts de cette activité. Pour le président de ladite association, il est temps de valoriser cette pratique ancestrale. “Le cousinage est une chose très importante au Mali pour notre société. Elle contribue au renforcement de la cohésion sociale dans les services, à la maison. Et il est de notre devoir de consolider cette coutume”, a expliqué Diarra.

Ainsi, lors de la conférence débats, des enseignants chercheurs et des hommes de médias dont Madou Doumbia de la radio Kledu, Mory Soumano (ancien de l’Ortm) ont expliqué l’importance de cette pratique. En tout cas, pour le président de l’association Sinakunyan ton, le cousinage à plaisanterie, peut même servir de levier dans la résolution de la crise sécuritaire que connait notre pays et il a invité autorités à jouer sur cette carte. “Notre association peut entamer les démarches sauf que nous n’avons pas les moyens qu’il faut pour mener cette mission”, a précisé Sékou Siriman Diarra. Il aussi exprimé ses regrets avec le fait que le Niger a été premier pays a enregistré le cousinage au patrimoine mondial au détriment du Mali. “Le cousinage à plaisanterie prend sa source au Mali dans le mandé et non le Niger”, a précisé le président avant de remercier la présidente des maliens d’Allemagne Mme Cissé Bougnan Drabo dite Bijou qui a été la marraine de cette journée.Notons que l’association Sinakunyan Ton est représentée dans plusieurs localités du pays comme Mopti, Dioïla, Nara, Yanfolila, Ségou, Siby, Gao, Kayes, Bougouni… Kassoum Théra

