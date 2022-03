Le Président de l’Amsuneem a qualifié le désormais feu Soumeylou Boubeye Maïga, d’un combattant des libertés démocratiques, un combattant de la démocratie, un homme humble, affable et agréable. C’était à l’occasion d’une marche funèbre tenue le 22 mars dernier, au carré des martyres.

La marche est partie de la devanture de l’hôpital Gabriel Touré pour prendre fin au carré des Martyrs près du cimetière de Niaréla. Cette année, la surprisse fut agréable avec la présence de Madame le ministre de la Santé et du Développement social. Ce qui, selon le Secrétaire général de l’Amsuneem, Patrice Dembélé, a rehaussé le niveau de l’éclat de l’événement. Mme le ministre de la Santé et du Développement social a déposé une gerbe de fleurs au carré des Martyrs. Ainsi la nation malienne vient de rendre hommage à ses martyrs de 1991 à travers cette marche en mémoire de tous ceux qui ont perdu leur vie pour qu’il ait la démocratie aujourd’hui, pour qu’il ait le pluralisme politique, pour qu’il ait la liberté d’expression, la liberté de créer les écoles privées, de créer les radios et les télévisions privées.

Le Président de l’Amsuneem n’a pas manqué de rendre à cet effet, un hommage à l’illustre disparu, un combattant de la démocratie, qui vient de nous quitter, Soumeylou Boubeye Maïga. Par ailleurs, M. Dembélé a salué le Président Assimi Goïta et son équipe pour cette montée en puissance de l’armée. « Moi je suis témoin, dans ma région natale qui est le pays Bobo dans le cercle de N’Tominian on a constaté plus de 500 militaires qui sont en train de patrouiller pour ratisser la zone. C’était du jamais vu depuis l’indépendance jusqu’à nos jours », a conclu le président Dembélé.

Ibrahima Ndiaye

