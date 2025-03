SheTech for Impact : IPSmart s’offre le premier trophée

Dans le cadre de la célébration de la Semaine des Femmes, la Fondation Orange Mali, en partenariat avec MussoDev et Impactis a organisé, le vendredi 7 mars 2025, au siège de Orange Digital Center, la première édition de SheTech for Impact. Etaient en compétition les universités partenaires sur des thématiques technologiques et innovantes. C’est IP Smart qui a remporté le premier prix.

L’événement s’est déroulé, le vendredi 7 mars 2025, au siège de Orange Digital Center sous la présidence de son directeur d’Ousmane Touré, en présence des représentants des différentes universités.

Le projet SheTech for Impact vise à promouvoir l’inclusion numérique et à valoriser les compétences féminines dans le secteur digital. Il ambitionne d’inspirer les jeunes filles à s’engager dans les carrières technologiques, de déconstruire les stéréotypes de genre qui freinent leur accès aux sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM), de créer un espace d’échange et de réseautage entre les femmes du numérique, les acteurs du secteur et les partenaires, et enfin, d’encourager l’entrepreneuriat féminin. La compétition consistait à présenter des projets innovants dans les domaines suivants : femmes et santé, femmes, paix et sécurité, violence basée sur le genre (VBG), femmes et changement climatique, femmes et entrepreneuriat, et femmes et agriculture intelligente.

À l’issue de la compétition, IPSmart a remporté le premier prix avec son projet “MussoKeneya”, suivi par l’Université ISPATech, qui a décroché le deuxième prix et l’Université Marie Saint Claire, qui a obtenu la troisième place.

Selon Ousmane Touré, directeur général de l’Orange Digital Center, ce projet met particulièrement l’accent sur les femmes et les jeunes filles afin de les initier aux nouvelles technologies et aux outils numériques, afin qu’elles deviennent les principales actrices du développement. Il a également félicité toutes les participantes pour leur engagement et a promis de financer les cinq projets de la compétition.

ENCADRE

Des vivres aux familles en situation de précarité

Profitant de l’opération Ramadan 2025, la Fondation Orange Mali a au cours de cet événement effectué un don de vivres aux associations et aux familles en situation de précarité. Ce don est constitué de 1,5 tonne de riz, 1,5 tonne de sucre et 1,5 tonne de petit mil.

Les personnes vivant avec le handicap de la Commune III ont souligné l’importance de ce soutien alimentaire pendant ce mois sacré en raison de l’augmentation du coût de la vie au Mali et ont remercié la Fondation Orange Mali.

Rokia Coulibaly & Fatoumata Djourté Stagiaires

