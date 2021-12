Le jeudi 23 décembre a eu lieu la cérémonie de lancement de la 3ème édition du salon international de l’artisanat du Mali (Siama) au Parc des expositions de Bamako. C’était en présence du premier ministre, Dr Choguel K Maiga accompagné par une forte délégation gouvernementale, des partenaires techniques et financiers, des ambassadeurs, des représentants des artisans maliens, ceux des pays de la sous-région et bien d’autres.

C’est sous un pavillon bien décoré que se sont retrouvés un grand public passionné de la promotion des produits artisanaux maliens dans le cadre de ’’Siama 2021’’. Une édition dont le thème est : « Artisanat et sortie de crises, notre contribution» que décortique, le président de l’assemblée permanente des chambres de métiers du Mali (APCMM), Mamadou Minkoro Traoré dans intervention. A l’en croire, avec la crise multidimensionnelle dont fait face le pays, il revient à toutes les couches socioprofessionnelles de jouer leur partition. D’où, le lieu pour lui d’afficher le soutien de l’artisanat aux forces de l’ordre et de sécurité. Aussi, en termes de contribution du secteur de l’artisanat dans la sortie de crise, en plus d’espérer sur les réponses qui seront données par des panelistes de haut niveau choisis pour débattre des sous-thèmes relatif au thème général, il reste convaincu dores et déjà que l’une des solutions à ces crises demeure la création de richesses et d’emplois pour occuper et stabiliser les éventuels candidats à des aventures périlleuses . Mieux, voit-il en artisanat, un puissant levier d’apprentissage pour des jeunes non scolarisés ou déscolarisés. Cela dit, Mamadou Minkoro met l’accent sur l’objectif global qui est la promotion des produits artisanaux maliens et encourage la consommation des produits en question. Pour finir, M. Minkoro a adressé ses chaleureuses salutation au parrain de l’édition, le président de la chambre de commerce d’industrie du Mali (CCIM), Youssouf Bathily, l’ensemble des participants des pays de la sous-région, le partenaire officiel Orange Mali, pour leur accompagnement et appui. .

Le ministre de l’Artisanat, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo, soulignant le grand intérêt du chef du gouvernement pour le consommer malien, il est revenu sur l’importance capitale de la tenue du salon , l’expression de la volonté affichée des Hautes autorités du pays à faire de l’artisanat un moteur de croissance, de développement, de création d’emplois et de richesses. Aussi le Premier ministre Maïga s’est saisi du pupitre pour féliciter et encourager le talent des artisans dont les compétences et la diversité vont la beauté et la fierté du Mali.

Durant une dizaine de jours des stands à l’image des 8 branches des activités artisanales vont exposer les merveilles, les produits made in Mali en vente , des défilés de mode, des séances de démonstration et d’innovation, des ateliers , le tout dans une ambiance festive et sécurisée, tel est le rendez-vous du Siama 2021.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

