Situation sécuritaire du Mali : Encourager les militaires à reconquérir les localités assiégées

Le Président de l’Association Jeunesse et alternance (Aja), Hamady Sangaré dit Zé, appelle les Maliens à laisser les militaires résoudre la question épineuse de Farabougou et d’autres localités en proie aux obscurantistes ! Il les exhorte d’accompagner et d’encourager nos soldats à défendre la patrie. “Evitons les critiques stériles à leur égard lorsque nous ne pouvons les remplacer dans leur métier de défense de la nation”, lance-t-il.

Le Président de l’Aja se dit consterner de voir aujourd’hui, les savants et les docteurs de la ville se taire pour faire place aux pseudo-Héraults sortis des incubateurs de Facebook. Une plateforme qui est devenue de nos jours un lieu de “je sais tout, l’autre ne connait rien ! Voilà comment nous Maliens, avons conduit nôtre pays dans une impasse totale”, explique le Président Sangaré.

Il regrette cependant que, nous parlions de choses dont nous n’avons aucune connaissance réelle et du coup nous avons développé des instincts à nous faire la part belle et surtout, à croire que les solutions vont tomber du ciel comme dans les films hindous. A ses dires, “nous sommes à la fois, politiques, militaires, docteurs, juristes, légalistes, économistes, journalistes etc. Nous nous livrons à des querelles intestines dénuées de toute logique, au seul nom de la vanité, de l’ego, pendant que l’ennemi érode nôtre terre commune. Nous critiquons, décrions et discréditons tous ceux qui ne partagent pas nos avis ou qui ne nous sont pas affiliés”.

Face à cette situation, le Président de l’Aja, appelle les Maliens à prendre conscience du danger de délitement total du pays. “Nul n’est prêt au sacrifice dans un pays où les parias rivalisent avec les notables et les notoriétés. Ceux qui croient aux solutions célestes se gourent. Dieu est vérité et Il ne va intervenir que lorsque nous renouons avec le respect de nos valeurs culturelles”, prévient-il. Toutefois, il appelle les uns et les autres à se méfier des bonimenteurs sur Facebook. Ceux-ci, contribuent plus, à ses yeux, à nous déchirer qu’à nous unir. Ils sont arrivés à créer l’inimitié et le désamour entre les fils du pays. A cet effet, le Président Sangaré, incite les Maliens à se donner la main pour remettre le pays sur la voie. “Exigeons des militaires la reconquête des localités assiégées sans pour autant nous substituer à eux. Faisons en sorte que les mésententes politiques ou sociales n’aient de répercussion sur le moral de la troupe au champ d’honneur”, a-t-il-conclu.

Ibrahima Ndiaye

Commentaires via Facebook :