Situation sociopolitique : Le CRA pour la bonne gouvernance

Pour soutenir les perspectives de sortie de crise pendant et après la transition et qu’il n’y ait jamais un coup d’état au Mali, les responsables du Cadre de réflexion et d’action (CRA) ont lancé le 9 septembre 2020 à l’hôtel Onomo de Bamako leurs activités.

Il s’agissait de redéfinir les perspectives et les politiques assorties pour la démocratie au Mali et une participation de qualité de la jeunesse.

La rencontre a enregistré la présence du directeur-pays d’Accountability Lab-Mali, Moussa Kondo, Abdrahamane Diarra de l’Urd, Master Soumi, Cheick Oumar Diallo de l’Adp/Mali, Sékou Tangara.

La porte-parole du CRA, Adam Dicko dira que l’objectif du CRA est d’initier un cadre de réflexion regroupant les jeunes sur les questions de gouvernance, faciliter la formulation de propositions consensuelles sur les réformes et les questions de gouvernance, proposer des initiatives et des réflexions sur les questions de gouvernance et informer et sensibiliser les jeunes et les populations sur les enjeux, défis et perspectives de construction d’un processus démocratique conforme à la vision des maliens.

En ce qui concerne la concertation nationale sur la transition, Mme Adam Dicko a annoncé que la concertation nationale est une opportunité unique de poser les jalons d’une nouvelle gouvernance conformément aux vœux des maliens. Elle doit permettre de rappeler le contexte de la crise et l’opportunité qu’elle présente pour un changement réel et de fond, rappeler le rôle par la jeunesse d’hier à aujourd’hui dans les différentes révolutions, rappeler les enjeux d’une meilleure gestion de la crise pour le présent et le futur pour que nous nous ne retrouvions plus à ce stade, revoir le rôle que la jeunesse doit jouer et les raisons de notre cadre, formuler le contenu en termes de feuille de route de la transition.

Il faut rappeler que le CRA est un « think thank » qui regroupe des jeunes de divers horizons créés consécutivement à la situation politique difficile de notre pays. Le CRA est une plateforme de réflexion et d’actions qui s’inscrit dans une logique contributive et constructive pour soutenir les perspectives de sortie de crise de notre pays pendant et après la transition.

Cheick Hassane

