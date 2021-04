Solidarité : Le PDG de Sacko Holding Sa au chevet des populations des communes de Bema, Fassoudebé et Guedebine

Des sacs de riz, de sucre, des masques, des gels hydro-alcooliques, des savons d’une valeur de 39 millions de FCFA, c’est la donation que la société Sacko holding Sa a faite aux braves populations de ces trois communes rurales sous l’emprise du permis d’exploration et d’exploitation de calcaire de Sacko HoldingSa. Ce geste a été favorablement accueilli par les maires des trois communes bénéficiaires

Le PDG de Sacko HoldingSa, Mohamed Sacko, accompagné de sa forte délégation a procédé le lundi 05 avril dernier à la remise d’un important lot de dons aux populations de trois communes rurales notamment, Bema, Fassoudébé et Guedebiné. C’était au cours d’une grandiose cérémonie organisée, sous la présidence du sous-préfet de Nioro, Mamadou Sissoko, en présence des maires des communes concernées, des chef religieux et coutumiers, des jeunes et des femmes des localités, ainsi que le Directeur régional de la géologie et des mines de Kayes, Lassina Goita.

Ce don est composé, entre autres, d’équipements sportifs pour les jeunes, des masques et du gel hydro-alcoolique pour la prévention de la Covid-19, des savons et des sacs de riz et sucre pour un montant de 39 millions de FCFA.

Cette donation s’inscrit dans le cadre de l’installation très prochaine de l’usine de production de ciment à Bema dans le cercle de Diéma.

Selon l’honorable Dionkounda Sacko de Diéma, cette donation concerne en premier lieu les jeunes de 41 villages etles communes de Bema en équipements sportifs pour leur engagement et leur soutien constant pour la réalisation du projet de construction de l’usine de Sacko holding. Des denrées alimentaires ont été offertes aux chefs des différents villages, chefs religieux et aux nécessiteux. « A travers cet acte, nous manifestons notre profonde gratitude envers cette communauté pour son accompagnement sans faille qui n’a certes pas de prix à nos yeux », a déclaré l’honorable Dionkounda Sacko.

Le maire de la commune rurale de Bema, Marikanda Diawara, le président des jeunes Salim Diawara, la présidente des femmes ont tous apprécié et salué le geste de la Société sacko holdingà sa juste valeur. Ils ont tous montréleur adhésion et leur soutien dans la réalisation du projet de construction de l’usine de ciment de Sacko holding et ses partenaires dans leurs localités. Avant de formuler des doléances pour les responsables de la société, notamment le manque d’eau potable, d’électricité et d’infrastructure routière.

Selon le sous-préfet, Mamadou Sissoko, ce geste cadre parfaitement avec les préoccupations des populations et les objectifs des différentes communes concernées. Il prouve les bonnes intentions de la Société sacko holding pour répondre efficacement aux besoins de développement des communes concernées.

Séance tenante, le PDG de Sacko holding Sa, El Mohamed Sacko, a répondu favorablement aux doléances des porte-paroles des populations des communes concernées et s’est engagé à réaliser très prochainement les forages dans certains villages dans ces trois communes.

La cérémonie a pris fin par la remise symbolique de ce don, ainsi que des enveloppes.

AMT

Envoyé Spécial

