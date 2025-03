Accusé de recrutements et de non-paiement des fournisseurs au sein de la Société malienne de gestion d’eau potable (Somagep), l’ancien directeur général de la structure, Dramane Coulibaly, rejette d’un revers de main les accusations formulées contre lui. En tout, cas c’est ce qui ressort du recoupement que le journal a fait avec le conseiller juridique de la boîte, sous l’autorisation du directeur lui-même.

C’est désormais un secret de polichinelle que Dramane Coulibaly fait partie des anciens directeurs généraux de la Somagep. Et pour cause, il y a plus de deux semaines, il n’entre plus dans son bureau. Selon les indiscrétions, le bureau serait sous scellé et qu’un intérimaire s’occupe des affaires en attendant la nomination d’un nouveau directeur.

Mais joint par nos soins, le conseiller juridique de la structure a apporté un démenti à cette information. Selon lui, lorsque son directeur a été notifié par le ministre, il a décidé lui-même de quitter le bureau. De son avis, dire que le bureau est sous scellé n’est qu’une contre-vérité pour salir l’image de son ancien patron.

Le clou du problème étant le recrutement dont le ministre de l’Energie et de l’Eau a demandé la suspension, l’interlocuteur a également souligné le caractère mensonger de cette information. En revanche, il est convenu que le ministre a réellement ordonné l’arrêt des recrutements par les directeurs de la Somagep et la Somapep. Selon lui, l’ancien directeur Coulibaly n’a procédé à aucun recrutement.

Au sujet du non-paiement de fournisseur, il a été on ne peut plus clair. Il a précisé que ce problème se pose dans toutes les structures au Mali. Et d’ajouter que le Trésor public n’arrive pas à payer les frics que la Somagep doit à ses fournisseurs. A l’entendre, ce sont des arguments qui ne tiennent pas la route. Ils sont, dit-il, uniquement de nature à salir l’image de l’ancien directeur.

A noter qu’avant toute passation de services à son successeur dont le nom reste encore le sexe du diable, l’ancien directeur Coulibaly de la Somagep a posté un texte succinct sur la toile. Le contenu met en relief les qualités d’un directeur général qui aura tout donné pour le rayonnement de la boîte.

Bazoumana KANE

