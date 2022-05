L’édition actuelle de Mali Mètre a été réalisée du 13 mars au 04 avril 2022 et a porté sur un échantillon total de 2344 personnes âgées de 18 ans et plus dans le district de Bamako et dans toutes les capitales régionales, y compris Kidal, Ménaka et Taoudénit. La présentation du résultat de la dite enquête a eu lieu ce jeudi, 19 mai 2022 à l’hôtel Salam, en présence des responsables de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung ainsi que les autorités du Mali.

Connaissance de l’arrivée des forces russes au Mali: l’enquête a révélé que neuf personnes sur dix (93,5 %) sont informées de la présence des forces russes au Mali. En ce qui concerne le niveau de confiance en la Russie pour aider le Mali à retrouver son intégrité territoriale, plus de neuf personnes enquêtées sur dix ont confiance (70 % beaucoup confiance et 22 % peu confiance) en l’appui de la Russie pour aider le Mali à retrouver son intégrité territoriale.

Connaissance de la présence de la force G5 Sahel : Plus de la moitié des personnes interrogées ont connaissance de la présence de la Force G5 Sahel au Mali. Niveau de satisfaction du travail du G5 Sahel au Mali : près de deux enquêtés ( e ) s sur trois ayant connaissance de la présence sont insatisfaits ( e ), ( 15 % plutôt insatisfaits et (51 % très insatisfaits ) du travail du G5 Sahel au Mali .

Pour le niveau de satisfaction des Forces de défense et de sécurité, plus de neuf enquêtés ( e ) s sur dix sont satisfaits ( e ), ( 80 % très satisfaits et 18 % plutôt satisfaits ) du travail des Forces de défense et de sécurité .

Pour les principaux reproches de défense et de sécurité : la principale critique de la population à l’endroit des Forces de sécurité et de défense est l’insécurité continue, évoquée par 22 % de la population. Elle est suivie de l’inefficacité des Forces de défense (15 %), du manque de professionnalisme (14 % ) et de la lenteur dans les opérations ( 13 % ) .

Regard de la population sur les Forces de défense et de sécurité : plus de la moitié des personnes enquêtées (57 % ) porte un regard de fierté sur les Forces de défense et de sécurité ; plus du tiers voit en elles les protecteurs de la population.

Entendre parler des réformes dans le domaine de la sécurité : trois personnes sur dix sont informées des réformes en cours dans le domaine de la sécurité au Mali.

Rappelons que les sondages d’opinion permettent d’orienter les décisions politiques et incitent la population à s’impliquer dans la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques.

Brehima DIALLO

