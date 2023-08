“Ensemble aidons les déplacés du centre et les enfants des militaires tombés au front”. C’est le thème d’un salon international prévu les mois de septembre et d’octobre prochains pour venir en aide aux personnes en situation difficile. Cette action qui vient en appui aux actions déjà effectuées par les autorités et les partenaires de notre pays vise surtout à renforcer l’action gouvernementale dans la résolution de la crise, la consolidation de la paix et la restauration de la cohésion nationale et le vivre ensemble.

e Salon international de la Solidarité (Siso) est une action multipartite avec comme partenaires de mise en œuvre l’Association Kodilan Ton, l’Association solidarité femmes d’ici et d’ailleurs (ASFIA), AFRIVE et Marabelle. Cette initiative, selon les organisateurs, vise entre autres à contribuer à améliorer la situation alimentaire et nutritionnelle des enfants des militaires tombés et les enfants des familles déplacées internes ; véhiculer des messages de solidarité, d’unité nationale et de paix auprès des ONG, des associations, des Fondations, des Organisations internationales, des Institutions de la République et les pays amis du Mali en vue de promouvoir la solidarité internationale et le vivre ensemble. Il sera aussi un tremplin pour des perspectives d’emplois économiques pour des employés chômeurs de la MUNISMA permettant de garantir la gestion de la migration irrégulière. Aussi, il ambitionne de prendre en charge des familles déplacées internes à travers des dons de kits alimentaires, de kits scolaires et de kits d’habits.

Plusieurs actions sont au programme du Siso. Il s’agit d’une caravane citoyenne de paix et de solidarité par la promotion des logiques de paix, de solidarité, et de réconciliation, d’une nuit de la Solidarité.

En clair, les bénéficiaires directs de ce projet ne sont autres que les enfants des militaires tombés au front, les enfants des familles déplacées internes du district de Bamako, les jeunes Maliens anciens employés de la MINUSMA, les femmes veuves militaires et paramilitaires, les acteurs de la société civile.

D’ailleurs, les organisateurs ont identifié et recensé 400 familles veuves militaires, 300 familles veuves paramilitaires victimes de guerre et 700 familles déplacées internes du district de Bamako en vue de magnifier leur solidarité en leur faveur. Ce, sans oublier les employés de la Minusma dont près d’un millier seront à la maison bientôt suite à la fin de la mission onusienne dans notre pays.

“L’ambition des initiateurs de ce Salon est de faire en sorte que notre pays ne connait plus une telle crise. C’est pourquoi, ils s’engagent à contribuer à sauvegarder les efforts de paix, à fédérer tous les Maliens et à aider à la création d’une dynamique de solidarité et d’unité nationale”, nous a confié un membre de la commission d’organisation.

Au terme de ce rendez-vous de solidarité qui va durer deux mois, ce sont 400 kits alimentaires et nutritionnels qui seront offerts aux enfants des militaires tombés et aux enfants des familles déplacées internes. Et des messages de solidarité, d’unité nationale et de paix seront véhiculés auprès des ONG, Associations, Fondations, Organisations internationales, Institutions de la République et les pays amis du Mali en vue de promouvoir la solidarité internationale et le vivre ensemble. Sans oublier la caravane citoyenne de paix et de solidarité avec la participation de 3 000 personnes.

Kassoum Théra

Commentaires via Facebook :