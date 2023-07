Souvent dans une descente à l’enfer, une aubaine peut surgir pour sauver l’âme damnée. Du moins ce n’est plus loin d’être le cas pour l’activiste sulfureux, Ras Bath, qui se retrouve dans l’étau d’une procédure judiciaire qui, sans peut être le savoir, redore le blason de celui qui fut jadis un héros national aux yeux de bon nombre de Maliens.

En effet, acquitter de l’un de ses chefs d’accusation notamment celle de simulation d’infraction suite à des sorties médiatiques sur la mort en détention de l’ex premier ministre Soumeilou Boubèye Maiga qu’il assimilait à un assassinat, Mohamed Aly Bathily alias Ras Bath est aussi poursuivi pour association de malfaiteurs et atteinte au crédit de l’Etat. Il reste par conséquent en détention, au grand dam de son avocat Me Kassoum Tapo, qui requiert sans succès une mise en liberté provisoire. Cependant, cette tumultueuse situation judiciaire semble à tous points de vue raviver une once de popularité et de sympathie dont jouissait il y a quelques années Ras Bath.

Entre les uns, qui partagent l’opinion de l’ancien premier avocat général de la Cour suprême, Mohamed Cherif Koné, pour qui les dossiers Ras Bath de la détention une règle et la liberté y’en exception, et les autres qui ne voient en la personne controversée du célèbre détenu qu’un scélérat qui mérite la pendaison, on ne sait plus à qui accorder du crédit.

En tout cas, il est évident que c’est l’inconstance de la vox populi malienne qui commence à avoir une nouvelle inclination pour Ras Bath, quoiqu’une interrogation demeure : est-ce de la compassion résultant d’un sentiment d’injustice ou l’interprétation d’un désamour naissant entre le bas peuple et les nouvelles autorités ?

Seydou Diakité

Commentaires via Facebook :