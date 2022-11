Dix sept heureux gagnants de la tombola de fin d’année Moov Africa Malitel ont reçu leur cadeau. La cérémonie de remise s’est effectuée le jeudi 24 novembre 2022 au siège de Moov Africa Malitel sis à Hamdallaye ACI 2000 devant l’huissier de justice Me Thiam et sous la houlette de Mme Sissoko, Halima Traoré, chef du Service études et communication.

Malgré le contexte économique difficile, Moov Africa Malitel n’est pas resté en marge de cette tradition. Depuis le mois d’octobre, cette tombola est lancée et court jusqu’au 18 décembre prochain. Les premiers heureux gagnants reçoivent des Smartphones, des ordinateurs, des motos Diakarta et la somme de 300 000 FCFA. Quatre ont reçu des motos, cinq des Smarphones, trois des ordinateurs et les cinq autres ont reçu la somme de trois cent mille. Chacun a eu son cadeau devant l’huissier de justice.

Cette tombola reste d’actualité jusqu’au 16 décembre prochain. C’est pour cela que le chef du Service études et communication, Sissoko Halima Traoré a lancé un appel à tous les clients de Moov Africa Malitel de tenter leur chance. Pour participer, il vous suffit de souscrire au #555# à un forfait Damou à partir de 970 F ou Moov Flex à partir de 1000F. Pour le chef du Service études et communication, cette tombola est faite pour les clients. C’est une façon de les encourager de leur fidélité à Moov Africa Malitel. Ainsi, les heureux gagnants terminent l’année en beauté. Jusqu’en décembre, les clients peuvent tenter leur chance car, il y a encore des lots à gagner.

Drissa Togola

