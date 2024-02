Tombouctou : Les promesses de Assa Badiallo

Après sa visite dans les régions de Ségou, Bougouni, Koutiala, Sikasso, Kidal, Gao et Ménaka, le ministre de la Santé et du Développement Social, Colonel Assa Badiallo Touré, a été accueillie dans la cité des 333 Saints, le Cité mystérieuse de Tombouctou par le Chef de l’exécutif régional, le Contrôleur Général de Police Bakou Kanté.

L’objectif de cette visite comme les précédentes, est de réaffirmer le soutien du gouvernement à travers des actions de solidarité envers les personnes démunies dans les régions et de rappeler que la sécurisation des personnes et leurs biens est et demeure une priorité des autorités de la Transition. A cette occasion, le ministre était accompagné de son homologue de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne, Aldoul Kassim Ibrahim Fomba et d’une forte délégation composée des membres du cabinet et des directeurs nationaux et généraux au nombre desquels, Ichaka Koné, Directeur Général de la CMSS.

Mme le ministre a procédé à la remise de 500 kits alimentaires composés chacun de 100 kg de mil, 1 carton de pâte alimentaire et 1 bidon d’huile de 5 litres à des ménages vulnérables de la région de Tombouctou. Elle a rendu visite à l’hôpital régional et au CSREF, pour s’assurer de l’installation effective du tout nouveau scanner qui permettra de rendre plus performant le mécanisme de prise en charge des malades.

Ce fut ensuite la réunion des cadres qui a permis au Colonel Assa Badiallo Touré de rappeler les orientations et directives pour l’atteinte des objectifs, tout en se félicitant et remerciant l’ensemble du personnel pour leur engagement à relever les défis liés à la santé dans la 7e région. Rappelons que le ministre Colonel avait au préalable rendu une visite de courtoisie aux notabilités religieuses et coutumières de la région.

Saisissant l’occasion, le Directeur Général de la CMSS, Ichaka Koné a effectué une visite de courtoisie à la direction régionale de la CMSS où le directeur régional, El Hadji Cheichné Konaté et son personnel ont eu des entretiens fructueux en rapport avec le fonctionnement des Services régionaux de la CMSS.

Fatoumata Mah Thiam Camara

CCOM- RP/CMSS

Commentaires via Facebook :