Arrêté et placé sous mandat de dépôt ce mercredi 5 juin 2024, le secrétaire général du Syndicat des Banques et Établissements Financiers du Mali (SYNABEF) non moins premier Vice-Président de l’UNTM Hamadoun Bah a été à nouveau ce vendredi 7 juin devant le juge du pôle économique et financier de Bamako pour une procédure de fond afin de pouvoir lui permettre de déposer une liberté provisoire.

Malheureusement peine perdue pour Hamadoun Bah et ses camarades du SYNABEF car après une journée d’audition devant le juge, il est retourné à la Maison centrale d’arrêt de Bamako.

C’est pourquoi le SYNABEF en appel à nouveau à la grève générale pour protester contre la détention de leur camarde. Et demande à la mobilisation générale de toutes leurs militantes et de tous leurs militants qu’ils entameraient une grève illimitée à partir du lundi 10 juin prochain.

Il faut rappeler dés son arrestation, le SYNABEF avait décrété une grève de 72h (du 6 au 8 juin 2024) qui a paralysé la majorité des banques et établissements financiers et quelques stations d’essence.

Le plus difficile c’est que cette grève illimitée pourra impacter les fidèles musulmans qui sont en plein préparatifs de la fête de l’Aid El Kebir ou Seliba qui sera célébré le lundi 17 juin 2024 beaucoup d’entre eux comptaient en début de semaine faire des retraits d’argent pour préparer la fête.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

