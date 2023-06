Le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, a présidé mercredi dernier (31 mai 2023) la cérémonie de clôture des activités de vulgarisation du projet de constitution au Centre International des Conférences de Bamako (CICB). Ces activités ont permis aux membres du gouvernement de sillonner le pays et d’aller à rencontre de la forte diaspora malienne pour partager avec eux le contenu de la nouvelle constitution qui doit être soumise au référendum le 18 juin prochain. A ce stade, selon des observateurs, le «Oui» doit massivement l’emporter.

Dans son intervention, le ministre de la Refondation de l’Etat (chargé des Relations avec les Institutions) a présenté le bilan sommaire des activités du Comité de pilotage de la stratégie de vulgarisation du projet de constitution. «Les 12 activités programmées ont été toutes réalisées à 100 %», a assuré M. Ibrahim Ikassa Maïga.

Ce qui n’est pas surprenant d’autant plus que, a-t-il précisé, les 15 jours d’intenses activités de vulgarisation ont été inclusifs et ont impliqué les organisations de la société civile, les membres de l’administration ainsi que les Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Qualifié «d’œuvre commune» par le ministre Maïga, le bilan sommaire est globalement satisfaisant à ses yeux. «L’histoire du Mali s’écrit avec grand H et nous devons y prendre part», a poursuivi le ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des relations avec les Institutions.

Quant au Premier ministre, il n’a pas dissimulé sa satisfaction quant au bon déroulement des activités de vulgarisation. Il a remercié et félicité le peuple malien pour sa mobilisation dans toutes les régions, de même qu’à l’extérieur du pays. «Le projet de constitution met un accent particulier sur la patrie, il proscrit définitivement la mauvaise gouvernance et la corruption et pose les bases d’un État nouveau», a rappelé Dr Choguel Kokalla Maïga. Le chef du gouvernement a rappelé aussi que, inspiré des recommandations des Assises nationales de la Refondation (ANR), ce processus se tient à un moment crucial de la vie de notre nation.

«Ce projet a été pensé par les Maliens et pour les Maliens, sans aucune interférence extérieure. Nous sommes convaincus que le peuple malien souverain, s’y reconnaîtra», a déclaré Choguel K. Maïga. Le PM a exhorté les Maliens à maintenir la ferveur durant la campagne référendaire qui s’est ouverte le 2 juin 2023. A noter que mercredi dernier, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a fait le point des préparatifs au conseil des ministres.

Plusieurs activités ont été ainsi réalisées pour l’organisation de ce scrutin. On peut noter, entre autres, la mise à jour du fichier électoral ; l’adoption de la décision fixant le modèle et le libellé de la carte d’électeur biométrique ; la confection et la personnalisation de cartes d’électeur biométriques ; l’adoption de la décision fixant les modalités de distribution des cartes d’électeur biométriques à l’occasion du référendum ; l’impression des listes électorales, des extraits de liste par bureau de vote et des listes d’émargement ; la nomination des membres des Coordinations de l’Autorité Indépendante de Gestion des Elections à l’intérieur.

La formation des formateurs et la constitution d’un pool de formateurs par région ; le renforcement des capacités des membres du collège de l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE), du Secrétaire général, des chefs de département et autre personnel ; l’élaboration de la décision fixant le modèle de procès-verbal des opérations référendaires ; l’élaboration de la décision fixant le modèle de la procuration à l’occasion du référendum ; le déploiement du matériel et des documents du scrutin avec l’appui de l’Armée de l’Air au moyen des avions et des hélicoptères, dans le cadre de l’opération «Tilékura», dans des cercles (Tombouctou, Diré, Gao, Ansongo, Bourem, Mopti, Bandiagara, Bankass, Djenné, Douentza, Koro, Ténenkou et Youwarou)… font aussi partie des activités énumérées par le Colonel Abdoulaye Maïga au conseil des ministres.

Il faut aussi souligner que les derniers jours des activités de vulgarisation ont été très intenses, au niveau des partis politiques qui, majoritairement, soutiennent le projet de constitution. Ainsi, après l’URD et l’Adéma, le RPM et le PS Yeleen Kura ont aussi exhorté leurs militants et les Maliens à voter massivement en faveur du «Oui» le 18 juin prochain. Le parti d’Amadou Koïta (PS Yeleen Kura) dit par exemple avoir «constaté dans la nouvelle constitution des avancées qui renforcent les institutions et consolident la démocratie».

A ce jour, soulignent de nombreux observateurs, la victoire du «Oui» au scrutin référendaire se précise de plus en plus. Ce qui fait d’une bonne organisation et une présence massive des électeurs aux urnes les principaux défis à relever. «Les résultats du référendum seront proclamés dans les délais légaux», a assuré Moustapha Cissé, président de l’AIGE suite à une rencontre avec la société civile. Quant au gouvernement, il tient à rassurer l’opinion que «toutes les dispositions sont prises pour la bonne tenue du référendum à travers la sécurisation des opérations par les Forces de Défense et de Sécurité» !

Aux urnes maintenant et que chacun s’exprime dans le strict respect des autres et des consignes sécuritaires !

Naby

