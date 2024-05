Zira Capital, un fonds d’investissement au service des PME maliennes

Zira Capital, premier fonds d’investissement à impact au Mali, a organisé le 25 avril 2024 à l’hôtel Azalaï de Bamako une conférence de presse pour présenter ses activités et annoncer sa première prise de participation au sein de l’entreprise Gama Conseil.

La présente conférence animée par le Directeur général de Zira Capital, Mohamed Kéïta a été opportune pour lui de partager avec la presse le parcours de l’entreprise, les acquis en terme de réalisations, et d’émettre des perceptives.

Zira Capital est un fonds de financement , d’ accompagnement et de conseil des PME et des start-ups. Ledit fonds joue un rôle important dans la création d’emplois, la croissance économique et la réduction de la pauvreté à travers son accompagnement des PME sur l’ensemble du pays, a laissé entendre le conférencier du jour.

Qui explique d’ailleurs que, Zira Capital a lancé en 2022 son fonds principal pour répondre au difficile accès de financement des petites et moyennes entreprises (PME), et qu’il a à son actif de nombreuses et belles réalisations. En effet, il indique l’accompagnement d’une dizaine de PME en portefeuille tantôt en capital tantôt avec de la dette. Mohamed Kéïta note également que la structure de gestion existe depuis 2020, et qu’il a investi entre 50 et 300 millions de FCFA par projet.

Outre l’investissement financier, M. Kéïta précise que Zira Capital propose également une assistance technique, stratégique et opérationnel, ceci avec l’assistance d’un réseau de mentors.

Une première prise de participation prometteuse

Pour sa première prise de participation, Zira Capitale a investi au sein de Gama Conseil dans le but de soutenir sa croissance et son développement. Un accompagnement fortement salué par le fondateur de Gama Conseil, Gaoussou MARICO qui a déclaré à l’occasion : « La rencontre avec Zira Capital s’est faite au bon moment. Les dix premières années ont été consacrées à l’extension de notre centre universitaire, avec une présence à Bamako mais aussi à l’intérieur du pays (4 régions). Nous entamons la phase de renforcement de notre offre de formation. Le partenariat avec Zira Capital vise à améliorer la gouvernance de notre centre universitaire en mettant en place des organes administratifs et des procédures, mais aussi à financer l’achat d’équipements scientifiques et améliorer nos supports de formation ».

Promettant plus d’investissements futurs dans les PME locaux, le DG de Zira Capita assure que le fonds est soutenu par des acteurs importants du monde économique, notamment la Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA), la compagnie d’assurances SONAVI, et des chefs d’entreprises aguerris comme Mossadeck Bally (fondateur du groupe Azalai), Paul Derreumaux (un des fondateurs du Groupe Bank of Africa) et Madani Diallo (fondateur de Carrières et Chaux du Mali).

A noter que sponsorisé par des investisseurs et partenaires, Zira Capital a pour ambition d’investir dans une trentaine de PME au Mali. Et le fonds propose une gamme complète d’instruments d’investissement allant de l’amorçage à l’investissement en capital pour des tickets allant de 50 à 300 millions de francs CFA.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :