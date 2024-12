16 jours d’activisme contre la violence basée sur le genre : L’ambassade du Royaume d’Espagne joue sa partition à travers “Hola Karaté”

Plus de 200 pratiquantes des arts martiaux étaient au rendez-vous

Dans le cadre des 16 jours d’activisme contre la Violence basée sur le genre (VBG), l’ambassade du Royaume d’Espagne au Mali, en partenariat avec la Fédération malienne de self-défense, a organisé le samedi 7 décembre dernier, sur le terrain AGFM de l’ACI 2000, la 2e édition de la compétition d’exhibition des arts martiaux au féminin, dénommée “Hola Karaté”. Objectif : inciter les jeunes filles à contribuer au développement de leur pays.

La cérémonie s’est déroulée en présence d’Antonio Guillen Hidalgo, ambassadeur du Royaume d’Espagne au Mali, Murata Yukuo, ambassadeur du Japon au Mali, Elio Francisco Colmenares Goyo, ambassadeur de Vénézuéla au Mali, Peter Grabow Kolding, chef de mission Eucap/Sahel au Mali, Oumar Diarisso, directeur adjoint de la Dnsep, Ibrahim Traoré, président de la Fédération malienne de self-défense.

Cette 2e édition de la compétition d’exhibition des arts martiaux féminins “Hola Karaté” a regroupé plus de 200 jeunes pratiquantes issues de différents centres et clubs des arts martiaux du district de Bamako et environ.

L’ambassadeur du Royaume d’Espagne au Mali a rappelé que cet événement s’inscrit dans le cadre des 16 jours d’activisme contre les Violences basées sur le genre, une initiative mondiale visant à mettre fin à la discrimination et aux violences envers les jeunes filles et les femmes.

“Cette activité, qui réunit plus de 200 jeunes filles pratiquantes des arts martiaux de Bamako, n’est pas nouvelle. Depuis plusieurs années, l’Espagne soutient des événements sportifs de ce type en collaboration avec les autorités maliennes et nous espérons continuer à le faire. Cette année, nous avons travaillé avec la Fédération malienne de self-défense et le ministère de la Jeunesse et des Sports pour que la journée puisse être une réussite.

Cette activité d’autodéfense, que nous soutenons depuis des années, offre aux participantes des outils pour réagir face aux agressions, une réalité à laquelle trop de femmes sont encore confrontées”, a-t-il précisé, avant de remercier le personnel de l’ambassade pour son engagement volontaire dans cette initiative.

Pour l’ambassadeur Murata Yukuo, le karaté est un art martial japonais qui utilise des techniques offensives et défensives de frappe avec les mains, les pieds, les coudes et les genoux, ainsi que le blocage et le grappin. “Chez l’adolescent, il permet de canaliser l’énergie, de se défouler, tout en respectant ses adversaires et les règles de jeu. A l’âge adulte, il permet un entretien physique général, bien se sentir dans son corps, garder la souplesse et gérer le stress. Aujourd’hui, le karaté est pratiqué par environ 110 millions de personnes dans le monde. Bien que je ne pratique aucun art martial, il me semble que la pratique du karaté confronte les pratiquants à leurs instincts de violence, à leurs fantasmes de domination et les amène, pas à pas, à gérer les conflits qui naissent chaque jour dans la vie”, a-t-il dit, avant de s’exprimer sa profonde gratitude à la Fédération malienne de self-défense pour l’organisation de cet événement et à l’ambassade du Royaume d’Espagne au Mali pour son accompagnement.

Après les différentes interventions, les pratiquantes de différentes disciplines des arts martiaux présentes à l’événement ont procédé à des démonstrations. Il s’agit de la pratiquante de self-défense, N’gana Kalaboulo, taekwondo, shotakan, kick boxing, vovinam viet vo dao, aïkido et kung-fu.

L’événement a été clôturé par une remise des attestations aux différents centres et clubs des arts martiaux qui ont participé à la compétition d’exhibition.

Les participantes ont reçu leur attestation des mains des ambassadeurs d’Espagne et du Japon présents à l’événement.

Mahamadou Traoré

xxxx

L’Ambassadeur Antonio Guillen Hidalgo lors de la 2e édition de “Hola karaté” :

“Cette activité d’autodéfense offre aux participantes des outils pour réagir face aux agressions, une réalité à laquelle trop de femmes sont encore confrontées”

“En 2025, plus de 30 % de notre budget de coopération sera dédié à des projets de lutte contre les violences de genre et d’autonomisation des femmes”

L’ambassadeur du Royaume d’Espagne, Antonio Guillen Hidalgo est déterminé et engagé dans la lutte contre les violences basées sur le genre. C’est dans ce cadre que s’est tenue, le samedi 7 décembre dernier sur le terrain AGFM-Mali à l’ACI 2000, la 2e édition de l’exhibition d’arts martiaux au féminin dénommée “Hola Karaté”. Et cette présente édition qui a tenu toutes ses promesses, a vu la présence de nombreuses personnalités dont l’ambassadeur du Japon au Mali, Murata Yukuo, du chef de mission Eucap Sahel au Mali, Peter Grabow Kolding ainsi que Elio Francisco Colmenares Goyo, ambassadeur de Venezuela au Mali et Oumar Diarrisso, directeur adjoint de la Dnsep, Ibrahim Traoré, président de la Fédération malienne de self-défense. Cette activité s’inscrit en droite ligne dans le cadre des 16 jours d’activisme contre les violences basées sur le genre.

C’est un honneur d’être avec vous pour cette deuxième édition d’une activité qui met en avant des valeurs essentielles : l’égalité, l’autonomisation et la lutte contre les violences basées sur le genre. Cet événement s’inscrit dans le cadre des 16 jours d’activisme contre les violences basées sur le genre, une initiative mondiale visant à mettre fin à la discrimination et aux violences envers les femmes.

Cette activité, qui réunit 200 filles de clubs de karaté de Bamako et ses environs, n’est pas nouvelle. Depuis plusieurs années, l’Espagne soutient des événements sportifs de ce type en collaboration avec les autorités maliennes, et nous espérons continuer à le faire. Cette année, nous avons travaillé avec la Fédération malienne de karaté, dépendant du ministère des Sports, pour que cette journée soit un succès.

Grâce à l’ambassade d’Espagne et à notre Bureau de Coopération, nous finançons cette activité depuis ses débuts, et cette année nous avons apporté près de deux millions de F CFA. Ces initiatives, en plus de sensibiliser, renforcent l’idée que les filles et jeunes femmes, comme futures leaders de leur pays, doivent contribuer au développement du Mali dans des conditions d’égalité avec les hommes.

Les activités d’autodéfense que nous soutenons depuis des années offrent aux participantes des outils pour réagir face aux agressions, une réalité à laquelle trop de femmes sont encore confrontées. Je tiens à remercier le personnel de notre Ambassade pour son engagement volontaire dans cette initiative.

L’Espagne reste engagée dans cette lutte. En 2025, plus de 30 % de notre budget de coopération sera dédié à des projets de lutte contre les violences de genre et d’autonomisation des femmes, notamment à travers l’initiative GER (genre, élections et réformes). Nous saluons également les partenariats, comme celui de l’ambassade du Japon, qui renforcent nos efforts communs.

Enfin, je remercie la Fédération Malienne d’Autodéfense, les médias, les académies de Karaté de Bamako, et surtout les professeurs, professeures, filles et jeunes participantes. Vous êtes la raison de cette initiative et notre inspiration pour continuer à avancer.

Construisons ensemble un avenir plus sûr et plus égalitaire pour les filles et femmes du Mali”.

xxxxxxx

Murata Yukuo, ambassadeur du Japon au Mali, à la journée “Hola Karate” :

“Aujourd’hui, le karaté est pratiqué par environ 110 millions de personnes dans le monde”

“Il faudra mettre à profit les techniques dans vos différentes opérations quotidiennes pour le bonheur des femmes”

En tant qu’invité d’honneur, l’ambassadeur du Japon au Mali, Murata Yukuo a rappelé que le karaté est un art martial japonais qui utilise des techniques offensives et défensives de frappe avec les mains, les pieds, les coudes et les genoux, ainsi que le blocage et le grappin, ce pour développer la discipline non seulement physique mais aussi mentale. Il s’est réjoui de voir cette journée de la femme et le karaté dénommée “Hola Karaté” contribuer au renforcement des relations tripartites amicales et de coopération entre le Japon, l’Espagne et le Mali”.

Je me réjouis de prendre part à cette Journée de la femme et le karaté, organisée par la Fédération malienne de self-défense et disciplines associées en collaboration avec l’ambassade du Royaume d’Espagne au Mali.

Le Karaté est un art martial japonais qui utilise des techniques offensives et défensives de frappe avec les mains, les pieds, les coudes et les genoux ainsi que le blocage et le grappin, ce pour développer la discipline non seulement physique mais aussi mentale.

Chez l’adolescent, il permet de canaliser l’énergie, de se défouler, tout en respectant ses adversaires et les règles de jeu. A l’âge adulte, il permet un entretien physique général, bien se sentir dans son corps, garder la souplesse et gérer le stress. Aujourd’hui, le Karaté est pratiqué par environ 110 millions de personnes dans le monde.

Cher Collègue,

Honorables invités,

Bien que je ne pratique aucun art martial, il me semble que la pratique du karaté confronte les pratiquants à leurs instincts de violence, à leurs fantasmes de domination et les amène, pas à pas, à gérer les conflits qui naissent chaque jour dans la vie.

J’aime regarder la séance de “kata”, démonstration des formes d’attaques et de défenses. C’est extrêmement beau et harmonieux. Le contraste de l’immobilité et le mouvement. La rapidité des gestes et le bruit de couper le vent. Comme si je regarde une danse solitaire.

Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi d’exprimer toute ma profonde gratitude à la Fédération malienne de self-défense pour l’organisation de cet événement et à l’ambassade du Royaume d’Espagne pour son accompagnement. Je sais que cette journée se traduira par des séances de démonstration des techniques d’attaque et de défense et des projections de vidéos produites par les femmes en arts martiaux.

Il vous appartient désormais de mettre à profit ces techniques dans vos différentes opérations quotidiennes pour le bonheur des femmes.

Pour ma part, je voudrais réitérer la disponibilité de mon pays à vous accompagner, en approfondissant davantage les échanges mutuels et la coopération avec le Mali. Aussi, voudrais-je vous inviter à poursuivre l’essor des arts martiaux au Mali afin que les karateka maliens continuent de s’entraîner avec enthousiasme et qu’un jour ils remportent les championnats d’Afrique, voire du monde.

Pour terminer, je me réjouis de voir cette journée contribuer au renforcement des relations tripartites amicales et de coopération entre le Japon, l’Espagne et le Mali”.

Commentaires via Facebook :