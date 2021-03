Le samedi 27 février 2021, au Burkina Faso, se sont déroulés les travaux de la 38ème Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES). A travers le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher, le Mali a pris part à la rencontre. Dans son message délivré au nom de la délégation malienne, Mossa Ag Attaher a indiqué qu’à l’occasion de cette rencontre de la famille francophone, ils ont jugé utile, sinon indispensable d’informer les participants de l’état d’évolution de la situation sociopolitique, sanitaire et sécuritaire de notre pays et exprimer leur reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. La situation d’insécurité, indique le ministre, comme vous pouvez le constater, a beaucoup impacté sur les programmes de développement initiés en faveur de la jeunesse et des sports au Mali, à l’instar des autres pays de la sous-région. C’est pourquoi, dit-il, il me plaît d’affirmer ici avec plaisir et satisfaction, le retour progressif de la paix, de la sécurité et la consolidation de l’unité du pays, comme le témoigne la tenue récemment de la réunion du Comité de Suivi de l’Accord à Kidal, symbole fort appréciable et salué par l’opinion nationale et internationale.

Ces progrès significatifs, affirme le Ministre Attaher, découlent des efforts conjugués de l’ensemble de la Communauté Internationale, notamment les Nations Unies, l’Union Africaine, la CEDEAO, l’UEMOA et bien sûr la CONFEJES. Aujourd’hui, poursuit le Ministre Attaher, avec le retour progressif de la paix, le Mali retrouve le chemin de la cohésion sociale, du développement global et de l’espoir. «Ce chemin a été balisé par l’organisation du Dialogue National Inclusif qui a regroupé au Centre International des Conférences de Bamako, l’ensemble des sensibilités et des couches vives de la population autour d’un nouvel avenir du pays. Les résolutions de ce pacte national ont été renforcées par les journées de concertations nationales qui ont abouti à l’élaboration et à l’adoption de la Charte de la Transition avec une feuille de route pour sa mise en œuvre », a martelé le Ministre. Malgré tout, le Mali compte faire des grandes réformes, une des missions fondamentales de la Transition. Nous pouvons retenir entre autres: la relecture de la Politique Cadre de Développement de la Jeunesse (PCDJ) afin de l’adapter au contexte sociopolitique et culturel du pays et dont le processus a été officiellement lancé le 12 octobre 2020. L’étape des Concertations Régionales s’est déroulée avec succès et un Forum National de la Jeunesse, placé sous la Haute Présidence du Chef de l’État bouclera le processus.

« Je souhaite que notre organisation, la CONFEJES, soit présentée à ce grand rendez-vous de la jeunesse malienne afin d’y apporter toute son expertise en vue de la réussite de l’événement », a-t-il souhaité.

L’on cite ensuite, la reprise des chantiers de construction ou de réhabilitation d’infrastructures socio-éducatives de jeunesse; la formation et l’insertion socioéconomique des jeunes.

Au titre des élections, une autre mission essentielle de la Transition, un projet phare est en gestation en vue d’une mobilisation massive de la jeunesse pour des élections transparentes, apaisées et acceptées par tous.

Enfin, nous retenons des textes fondamentaux de création, d’organisation et de fonctionnement, des structures de jeunesse sont en cours d’élaboration afin de doter le secteur d’instruments législatifs et règlementaires.

Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, ajoute Moassa Ag Attaher, plusieurs initiatives ont été menées, parmi lesquelles il y a 18 associations de jeunesse, y compris le Conseil National de la Jeunesse du Mali, sous l’égide du Ministère de la Jeunesse et des Sports, ont été formées, équipées et déployées dans les régions, cercles et communes du Mali ; l’organisation des séances de sensibilisation sur la pandémie à l’occasion des journées commémoratives de la jeunesse (12 août : Journée Internationale de la jeunesse et 1er Novembre : Journée Africaine de la Jeunesse) ; le recrutement et la formation de deux cents (200) volontaires en vue de leur déploiement sur l’ensemble du territoire contre la pandémie, piloté par le Centre National de Promotion du Volontariat (CNPV).

Aujourd’hui, se réjouit le Ministre, après les deux vagues de la Covid-19, le Mali connaît un taux de contamination très bas dû aux efforts conjugués des autorités, des populations et des partenaires. Notre objectif demeure l’élimination totale de la pandémie dans un avenir très proche avec l’intervention quotidienne des jeunes.

Dans le domaine des sports, nous pouvons retenir, en karaté, l’organisation de la 1ère édition des Championnats cadets, juniors et seniors de la région ouest, du 08 au 12 janvier 2020 à Bamako, le Mali a occupé la 2ème place; en taekwondo, la participation au tournoi qualificatif des Jeux Olympiques Tokyo 2021 à Rabat au Maroc, du 22 au 23 février 2020. L’athlète Seydou FOFANA ayant reçu la médaille d’or, a obtenu sa qualification à ces Jeux Olympiques ; en basketball, la participation de l’équipe nationale Seniors à la 2ème fenêtre des éliminatoires de I’ Afro basket 2021 à Kigali au Rwanda, du 25 au 29 novembre 2020 ; la participation de l’équipe nationale U-18 filles et U-18 garçons à I’ Afro-basket 2020 au Caire (Égypte), du 1er au 10 décembre 2020, les U-18 filles ont occupé la 2ème place et sont qualifiées pour la coupe du monde en Hongrie 2021. Les U-18 garçons ont occupé la 1ère place et qualifiés pour la coupe du monde en Ethiopie ; la participation aux Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) au Cameroun, le Mali a été sacré vice-champion d’Afrique après le Maroc.

Pour terminer, il a rappelé qu’au total, 28 fédérations sportives ont bénéficié de l’appui du Ministère de la Jeunesse et des Sports et 15 ont pu organiser leurs championnats, malgré les contextes sécuritaire et sanitaire difficiles.

Hadama B. Fofana

