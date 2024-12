4e édition de la coupe du mémorial ATT 2024 : L’Académie de Foot Moussa Djénépo sur le toit de Mopti

La 4e édition de la Coupe du Mémorial Amadou Toumani Touré, vacances foot a connu son épilogue le samedi 21 décembre dernier, sur terrain de football de Gangal. A l’issue d’une finale âprement disputée, l’Académie de football Moussa Djénépo de Mopti (AFMDM) a remporté le trophée (2-0) face à l’Association Sportive de Mopti (AS Mopti)

La finale s’est déroulée en présence de Mamadou Abdoulaye Diarra, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Mopti, Mangal Traoré, président du comité d’organisation de la Coupe Mémorial ATT, Gaoussou Kouma, représentant du maire de la Commune urbaine de Mopti, Nouhoum Bocoum, président de la Ligue de football de Mopti, Moussa Traoré, directeur du Mémorial Modibo Kéita, ainsi que plusieurs responsables sportifs de la 5e région.

Cette 2e édition a regroupé 8 équipes venues de la Commune urbaine de Mopti et de Sévaré (Centre d’animation sportive de Sévaré, Atlético de Sévaré, Etoile blanche de Mopti, FC Sabana de Mopti, AS Benkadi de Sévaré, Milan AC de Mopti, FC Victoire de Mopti, Association Sportive de Mopti et Académie de football Moussa Djénépo de Mopti). Après une semaine de compétition entre les équipes, la finale a opposé l’Association sportive de Mopti à Académie de football Moussa Djénépo de Mopti.

Les deux formations ont entamé la rencontre avec détermination et combativité. A la moitié de la première période, Seydou Touré a ouvert le score pour les Académiciens, suite à un corner. C’est sur ce score de 1-0 que l’arbitre de la partie renverra les deux équipes aux vestiaires.

A la reprise, les joueurs de l’Association sportive de Mopti ont procédé à des actions offensives pour vite revenir au score. Ils ont créé plusieurs occasions de but sans en concrétiser une. Les Académiciens ont profité de la montée de leur adversaire du jour pour doubler la mise par Mamadou Cissé. C’est sur ce score de 2-0 que l’arbitre a sifflé la fin de la partie. Avec cette victoire, l’Académie de football Moussa Djénépo de Mopti, dirigée de Bayon Djénépo, ancien joueur du Débo Club de Mopti, remportait son premier trophée de cette compétition.

Pour les récompenses individuelles, le prix du meilleur buteur de la compétition est revenu à Mamadou Cissé de AS Mopti, il a reçu un trophée et plus un carton de Thé Koima. Quant au prix du meilleur joueur Issa Traoré de l’AS Mopti, il a également reçu un trophée et un carton de Thé Koima. Le prix de l’équipe fair-play est revenu à l’équipe de l’AS Sabana de Mopti. Au cours de la finale, le président du comité d’organisation de la Coupe Mémorial ATT, vacances foot, a décerné de tableau de reconnaissance à El hadj Issa Kansaye, maire de la Commune urbaine de Mopti et au général Abass Dembélé, gouverneur de la région de Mopti pour leur accompagnement dans la réussite de l’évènement.

Mahamadou Traoré, envoyé spécial à Mopti

