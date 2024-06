80eme édition du grand prix de la nation : La suprématie du cheval Ba Néné de Cheick Tidiane Kéita

La Fédération malienne de hippisme et des sports équestres a organisé le dimanche 9 juin dernier, au champ hippique de Bamako, la 80ème édition du Grand Prix de la Nation, la plus grande course hippique de la saison. A l’issue des épreuves, le cheval “Ba Néné” de Cheick Tidiane Kéïta dit Oiseau de l’écurie Chelsea avec comme jockey Cheickné Haïdara dit Mémé a remporté le drapeau de la victoire en surclassant ses adversaires dans l’épreuve des cracks sur une distance de 3 600 mètres.

L’évènement était présidé par Dr Choguel Kokalla Maiga, Premier ministre, Chef du gouvernement, en présence d’Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Youba Bah, ministre de l’Elevage et de la Pêche, Mme Dembélé Madina Sissoko, ministre des Infrastructures et des Transports, Andogoly Guindo, ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la Refondation de l’Etat, Mohamed Haïdara président de la Fédération malienne de hippisme et des sports équestres, Aly Konaté, invité d’honneur et président de la Fédération burkinabé des sports équestres, ainsi que plusieurs responsables sportifs du pays.

Cette 80ème édition du Grand Prix de la Nation a regroupé une vingtaine de chevaux venant de différentes écuries du champ hippique de Bamako et des Ligues du Nioro du Sahel, de Ségou et de Ballé. Les chevaux étaient repartis en trois (3) courses : Une course des ”demi-Sang” sur une distance de 2 000 mètres, une course des ”Pur-Sang” sur une distance de 2 000 mètres et enfin une course des ”Cracks”, réservée aux meilleurs chevaux sur une distance de 3 600 mètres.

Avant l’engagement des chevaux sur la piste, le président de la Fédération malienne de hippisme et des sports équestres, a indiqué que cette course de chevaux est la compétition la plus importante de la saison. ”Nous sommes arrivés à un point où l’aide de l’Etat est plus que jamais sollicitée eu égards aux compétitions internationales auxquelles nous participons chaque année. La dernière en date était le Grand Prix de la Renaissance et de l’intégration africaine, les 17, 18 et 19 mai 2024 à Thiès au Sénégal où nous avons eu la troisième place. C’est un résultat assez encourageant en comparaison avec l’année précédente, nous avons gagné un niveau de plus. Les dispositions nécessaires seront prises pour mieux faire la saison prochaine. Avec nos partenaires, nous sommes sur la bonne voie, le PMU-Mali vient de financer la formation de cinq (5) de nos meilleurs jockeys au Maroc, un grand merci à notre sponsor officiel. Avec le PMU-Mali, nous sommes sur certains projets en instance de finalisation, à savoir : l’obtention de la photo finish qui atteste la véracité des résultats, l’acquisition du starting block qui permet les départs justes, l’installation de la direction commerciale du PMU-Mali au champ hippique et équestre de Bamako et la construction tant voulue d’un haras national, établissement pour la reproduction et l’amélioration de la race chevaline”, a-t-il expliqué. Il a également ajouté que le département des Sports est plus que jamais au côté de la fédération. ”L’assistance du département nous encourage et nous pousse à faire mieux. C’est d’ailleurs grâce à lui que nous nous sommes rendus au Sénégal pour le Grand Prix de la Renaissance, qu’il en soit remercié. Qui parle d’amélioration de la race chevaline, dit forcement implication du ministère de l’Elevage et de la Pêche. En effet, le conseiller technique concerné dudit département nous accompagné lors de la réunion hippique internationale de Casa sur l’invitation du PMU-Mali. Certaines rencontres avec le ministère de l’Élevage et de la Pêche nous permis d’élargir notre vision par rapport à l’amélioration de nos activités et nous comptons sur lui pour nous ouvrir les chemins adéquats.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports est prêt à nous aider pour l’amélioration de notre cadre de vie ici au champ hippique de Bamako, nous comptons sur vous de cette tribune vous dire combien nous sommes fières de vous accueillir au champ hippique, nous allons sans nul doute vous offrir le plus beau des spectacles”, a-t-il laissé entendre.

Pour sa part, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, a indiqué que le Grand Prix de la Nation est une véritable fête sportive au Mali. ”Les différentes courses auxquelles, nous avons assisté en Demi-Sang, Pur-Sang et les Cracks, sont le témoignage de la bonne santé de cette activité sportive au Mali, mais aussi l’expression de mettre en place des actions robustes pour davantage promouvoir son rayonnement”, a-t-il annoncé.

Après les différentes interventions, ce sont les Demi-Sang qui ont entamé la course sur une distance de 2 000 mètres. Cette épreuve a été remportée par le cheval Baraouéli d’Alou N’Diaye, suivi du cheval Chérif d’Aboubacar N’Diaye et la troisième place pour le cheval Drapeau Mali de Jamila Kassim N’Diaye.

Quant à la course des Pur-Sang, elle a été remportée par le cheval Kangala Air Express d’Aly Konaté, suivi du cheval Figuira de Balla Sylla et la troisième place pour le cheval Fany de Fanta et Nouhoum Noumanzana.

La course dans laquelle le grand prix s’est jouée, les cracks sur une distance de 3 600 mètres, a été remportée par le cheval Ba Néné de Cheick Tidiane Kéita, suivi du cheval Fotémogoban de Lassina Koné et la troisième place pour le cheval les 5 Colonels de Mamadou Alou Kouma.

Mahamadou Traoré

80ème édition du grand prix de la nation

Dr Choguel Maïga accompagne la nouvelle ère des sports équestres au Mali

Le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, a présidé la 80ème édition du Grand Prix de la Nation, le dimanche 9 juin 2024, au champ hippique de Bamako. Aux côtés du Chef du Gouvernement, l’on notait la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, et du ministre de l’Elevage et de la Pêche, Youba Bâ, ainsi que de plusieurs autres chefs de départements ministériels.

L’édition 2024 du Grand Prix de la Nation a adopté une posture innovante à travers l’implication du département chargé de l’Elevage dans l’amélioration des capacités des chevaux. En effet, en sollicitant auprès des plus hautes autorités de la Transition le développement de la “race nationale”, le président de la Fédération malienne de hippisme et des sports équestres, Mohamed Haïdara, entend, avec ses équipes, mettre les sports équestres maliens aux standards internationaux. L’amélioration de la race chevalière à la malienne permettra à la discipline de passer à une étape supérieure. Il a sollicité du ministre chargé des Sports la rénovation du champ hippique qui, a-t-il rappelé, dispose d’un espace assez suffisant de 28 hectares pour abriter, s’il est doté d’infrastructures, les plus grands championnats.

En réponse à ces doléances, le ministre de l’Elevage et de la Pêche a rappelé toute l’importance des 632 331 chevaux, actuellement sur le territoire national, dans l’écosystème sportif.

Le département procédera, a promis le ministre, à des études au niveau du Centre national d’Insémination artificielle avec pour but d’arriver à l’amélioration génétique des chevaux pour les rendre plus compétitifs et plus performants à partir des résultats de ces études.

Quant à son homologue des Sports, il a engagé son département dans la voie de la revalorisation du champ hippique.

La saison 2023-2024 a été marquée par la 6ème victoire de Mémé Haïdara de Nioro du Sahel, lors de la course réservée aux cracks, une grande première au Mali et une victoire que le Premier ministre a attribuée à toute la jeunesse malienne. Une jeunesse que le Chef du Gouvernement a, encore une fois, appelée au travail, à l’engagement et au patriotisme.

Choguel Kokalla Maïga a ensuite salué la collaboration entre le Gouvernement et la Fédération malienne de hippisme et des sports équestres autour de cet enjeu stratégique qu’est l’amélioration des races de chevaux. Il n’a pas manqué d’exprimer toute son admiration face à ces jeunes passionnés qui, par leur engagement, font briller le Mali.

La cérémonie a également enregistré la remise de reconnaissances aux acteurs et aux partenaires du Grand Prix de la Nation.

Madoufing N’Diaye offre un cheval blanc au Colonel Assimi Goïta

Le promoteur de l’écurie ”Chelsea” Madoufing N’Diaye a profité de cet évènement pour offrir un cheval blanc au Président de la Transition, SE le Colonel Assimi Goita pour tout ce qu’il est en train de faire pour le rayonnement du Mali. En plus du président de la Transition, il a également offert un cheval blanc au Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maïga.

Mohamed Haidara, président de la Fédération malienne de hippisme et des sports équestre a également offert un cheval de la race améliorée au ministre de l’Elevage et de la Pêche, Youba Bah.

A la fin des courses, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, a félicité les membres de la Fédération malienne de hippisme et des sports équestres pour la réussite de cette 81ème édition du Grand Prix de la Nation. ”A chaque fois que nous assistons au Grand Prix de la Nation, c’est de nouvelles découvertes. Cette année, j’ai été particulièrement marqué par la détermination du jeune champion. A travers cette victoire, il a honoré la jeunesse malienne et le président de la Transition qui a toujours appelé les jeunes à l’effort. C’est l’effort continu dans la durée et le travail bien fait qui payent. Nous venons de voir à travers cette course. Je profite de l’occasion pour remercier et féliciter la Fédération malienne de hippisme et des sports équestres pour la réussite de l’événement”, a-t-il précisé.

