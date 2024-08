La huitième édition de la Coupe Baba Cissouma a connu son épilogue le samedi 24 août dernier, au terrain Chaba Sangaré de Lafiabougou. A l’issue de la rencontre, FC Sion de Taliko a remporté le trophée en s’imposant face à FC Matin de Lafiabougou sur le score de 1-0. Le vainqueur a empoché un bœuf, un paquet de boisson 3X et une somme de 100 000 F CFA. Quant au finaliste malheureux, il s’est contenté d’un mouton et 50 000 F CFA.

La finale s’est déroulée en présence de Moussa Sylvain Diakité, Premier vice-président de la Fédération malienne de football (Fémafoot), Issa Sidibé, président de la Ligue de football du district de Bamako, Oumar Daff, opérateur économique et parrain de l’événement, Mahazou Baba Cissé, président de l’ABM Foot, Sidy Békaye Magassa, secrétaire général de la Fémafoot, Sinaly Traoré, chef de quartier de Lafiabougou ainsi que plusieurs responsables sportifs du district de Bamako.

Comme les années précédentes, cette huitième édition a regroupé plus d’une dizaine d’équipes venues de la Commune IV du district de Bamako. Après plusieurs semaines de compétition, la finale a opposé FC Sion de Taliko à FC Matin de Lafiabougou.

Les deux formations ont entamé la rencontre avec beaucoup de détermination et de combativité. A quelques minutes de la fin de la première période, l’attaquant de FC Sion, Ibrahim Diakité a ouvert marque pour son équipe. Ce but des joueurs de Taliko a poussé leurs adversaires du jour à multiplier des actions offensives pour rapidement revenir au score. Malheureusement, ils n’ont pu concrétiser les occasions de but issues des actions offensives.

A la reprise, les joueurs de FC Matin ont accentué leur domination sans pour autant marquer le but de l’égalisation. Finalement, les deux équipes se sont quitté sur ce score de 1-0 en faveur de FC Sion. Il faut rappeler que c’est FC Sion qui a été le malheureux finaliste lors de la septième édition du tournoi. Il a été battu par le FC Lipton de Lafiabougou par le score de 2-0.

Pour la remise, le vainqueur a reçu des mains du parrain Oumar Daff, le trophée, un bœuf, un paquet de la boisson 3X plus une somme de 100 000 F CFA. Quant au vaincu, il a reçu des mains du président de la Ligue de football du district de Bamako, Issa Sidibé, un mouton et une enveloppe de 50 000 F CFA. L’équipe de FC Palestine a reçu le prix de l’équipe fair-play, un jeu de maillot.

Concernant les récompenses individuelles, l’attaquant de FC Sion, Ibrahim Diakité a remporté les prix du meilleur joueur et du meilleur buteur du tournoi. Il a ainsi reçu deux paires de training, deux tenues de détente et une enveloppe symbolique. Le prix du meilleur gardien est revenu à Boubacar Bagayoko du FC Sion. Il a reçu une paire de gants des gardiens. Les arbitres ont également reçu une enveloppe de 100 000 F CFA et des produits de la marque Chaya.

Mamoutou Touré dit Bavieux honoré

En marge de la finale, les membres de la commission d’organisation de la Coupe Baba Cissouma ont offert un tableau d’honneur à Mamoutou Touré dit Bavieux, président de la Fédération malienne de football. Ils ont également décerné un trophée de reconnaissance au parrain du tournoi, Oumar Daff et à la direction de la radio Maliba FM.

En plus d’une minute de silence observée à la mémoire de l’ancien arbitre international, Modibo Coulibaly, un sac de riz et une enveloppe symbolique ont été remis à sa famille de la part du président de la Ligue de football du district de Bamako.

Mahamadou Traoré

