L’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA ZONE II) a tenu leur Assemblée générale élective samedi 20 février 2021dans notre capitale. La cérémonie d’ouverture était placée sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports du Mali,Mossa Ag Attaher. Plusieurs points étaientà l’ordre du jour, notamment l’examen du rapport d’activités et financier de la structure sous regionale, le renouvellement de l’instance suprême et des perspectives pour cette année. Ainsi, à l’issue des débats le bureau sortant dirigé par notre compatriote Habib Sissoko, a été reconduit pour un nouveau mandat.

En effet, l’ACNOA Zone II est une organisation sous régionale regroupant les comités nationaux olympiques de huit pays à savoir: Cap Vert; Guinée Bissau; Guinée Conakry; Mali; Mauritanie; Sénégal et Sierra Leone. Depuis huit ans, la structure est dirigée par notre compatriote Habib Sissoko. Après la cérémonie d’ouverture, les représentants des différents pays membres de l’institution ont renouvelé leur confiance au bureau sortant avec en tête Habib Sissoko pour plusieurs raisons: le Bilan satisfaisant du rapport d’activités et financier de la structure ainsi que le bon leadership du président à promouvoir le sport et son développement dans notre zone commune, sans oublier la dotation de la structure d’un siège au Mali, premier du genre sur le continent.

Après sa reconduction pour un nouveau mandat de quatre ans, l’équipe dynamique de Habib Sissoko s’est fixée comme perspectives, mettre l’accent sur la communication, à travers une bonne image des compétitions, afin de gagner plus et rehausser le niveau du sport de notre zone commune d’où la tenue très prochaine d’un séminaire à l’intention des journalistes sportifs, mettre l’accent sur l’implication des femmes dans le sport d’où la création d’une commission dite femmes et sport dirigée par une ancienne ministre des Sports de la Guinée Conakry ainsi que la formation de perfectionnement de nos sportifs afin de rehausser leurs niveaux par rapport à leurs homologues internationaux à travers un partenariat avec les centres de haut niveau d’Europe et d’Amérique etc….

Auparavant dans ses mots de bienvenue, le président Habib Sissoko a d’abord salué les contributions significatives du gouvernement malien à l’ACNOA Zone II pour la réussite des missions qui lui sont assignées. Il a aussi adressé une mention spéciale au Secrétaire général du bureau, le sénégalais Seidina Omar Diagne pour son bon management, toutes choses qui ont valu l’atteinte des résultats encourageants. À l’en croire, malgré la COVID, la zone II a tenu régulièrement et assurer la permanence durant l’année écoulée, qui prouvent son dynamisme à promouvoir le sport.Quant au bureau sortant, il a souligné qu’il a travaillé sous une vision éclairée et dans une gouvernance adaptée à bâtir une zone commune dynamique qui fait la fierté de tous.

Pour sa part, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher au nom du gouvernement de la transition a rassuré les participants que le Mali ne ménagera aucun effort pour accompagner la zone II pour le développement et la promotion du sport dans zone. Il a toutefois rappelé que le Mali honorera ses obligations vis à vis de la structure conformément aux textes de sa création. Il n’a pas manqué de saluer le développement du sport dans les pays membres de la zone II tout en appelant les acteurs à pérenniser ces acquis pour que la zone II soit un exemple et une référence sur le continent.

En attendant, le bureau de HabibSissoko présidera aux destinées de la zone II jusqu’en 2024.

Mamadou Nimaga

