A Antananarivo, les sélections nationales féminine et masculine des moins de 18 ans du Mali participent à l’Afrobasket de leur catégorie. L’objectif demeure le même à la fois pour les Filles que les Garçons : la finale pour aller chercher le trophée dont ils font une mainmise depuis. En deux sorties, les Filles enchaînent des scores à 3 chiffres.

Comme à chaque édition des deux compétitions, le Mali fait figure de favori à l’Afrobasket Madagascar 2022. Vice-championnes en titre, les Maliennes ont d’emblée fait une entrée fracassante lors de leur premier match. Opposées à leurs homologues Algériennes, elles ont gagné avec un écart considérable de 100 points soit un score final de 124-24. Logique pour la seule nation dans l’histoire de la compétition à être couronnée trois fois de suite avec ses 5 consécrations record. Mieux, aime à rappeler d’ailleurs la Fiba, le Mali est devenu la première nation africaine à accéder à la phase à élimination directe de la Coupe du Monde Féminine U19 Fiba avant de faire de nouveau l’histoire en prenant une formidable 4e place finale. Pour le compte de la 2e sortie, les nôtres ont été, également, sans pitié de l’Ouganda, battu 100-40. Deux belles victoires qui les lancent idéalement dans la course au trophée pour lequel elles font sans conteste figures de favorites. Logé dans la poule A, le Mali a comme adversaires, l’Algérie, l’Ouganda et Madagascar tandis que la poule B est composée de l’Angola, l’Égypte, la Guinée et la Tanzanie.

De leur côté, les Garçons, battus d’entrée, se sont relevés de leur chute inattendue face à l’Angola (61-57). Le réveil des Aiglons a été dur pour les Égyptiens qui ont fait les frais de leur colère en s’inclinant sur le score de 46-41. En se vengeant des jeunes Pharaons, le champion d’Afrique en titre a repris sa marche en avant et celle vers la conservation de son titre acquis en 2020 à Bamako. Ainsi, en sa qualité de champion d’Afrique en titre, le Mali est automatiquement qualifié pour la phase finale de la prochaine coupe du monde. Le trophée à chercher à Madagascar ne viendra que pour embellir l’armoire à trophées de la Fédération malienne de basket-ball. D’autant plus que la poule B qui comprend la Guinée, l’Egypte, le Rwanda et l’Angola semble être à portée et que les éventuels adversaires des matches à éliminatoires que comprend la poule A (Madagascar, Bénin, Algérie, Sénégal) pèsent moins lourds sur le papier.

Alassane

Commentaires via Facebook :