57 : c’est le nombre de dossiers qui ont été déposés au secrétariat général de la Fédération malienne de football (Femafoot) pour le poste de sélectionneur des Aigles.

Les candidats avaient jusqu’au 20 avril à midi pour faire parvenir leur dossier et le

nombre de dossiers déposés au secrétariat général de la Femafoot en dit long sur

l’intérêt des techniciens pour le poste de patron des Aigles. «Le secrétariat général a reçu

57 dossiers de candidatures.

Ces dossiers de candidatures seront examinés dans les meilleurs délais par une

commission, qui est chargée du dépouillement, de l’analyse et de la présélection. Les

postulants présélectionnés, seront invités au siège de la Fédération malienne de football

pour un entretien», annonce le communiqué de la Femafoot publié hier.

Le communiqué de la Femafoot ne mentionne aucun nom, mais selon nos informations

les anciens internationaux Eric Sékou Chelle et Mamoutou Kané «Mourlé» et l’actuel

entraîneur des Onze Créateurs, Djibril Dramé figurent parmi les candidats. La même

source cite également le technicien français et ancien sélectionneur de Djibouti, Jullien

Mette.

Le premier chalenger du remplaçant de Mohamed Magassouba sera les éliminatoires de

la CAN, Côte d’Ivoire 2023. Les Aigles sont logés dans la poule G, en compagnie du

2/4 Congo, de la Gambie et du Soudan du Sud. Le capitaine Hamari Traoré et ses

coéquipiers feront leur entrée en lice contre les Diables rouges du Congo qu’ils recevront

au stade du 26 Mars avant de se déplacer au Soudan du Sud lors de la deuxième

journée (30 mai-14 juin). Suivra, ensuite la double confrontation avec la Gambie avec

match aller à Bamako (19-27 septembre).

Les éliminatoires prendront fin l’année prochaine et le capitaine Hamari Traoré et ses

partenaires iront au Congo (5è journée, 20-28 mars) avant de terminer à la maison contre

le Soudan du Sud (6è journée, 20-28 mars) comme lors des éliminatoires de la CAN

2019.

Commentaires via Facebook :